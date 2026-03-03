«Как от чумы»: в Госдуме раскрыли, чего боится Зеленский Депутат Белик: Зеленский боится выборов на Украине

Президента Украины Владимира Зеленского страшит перспектива проведения выборов на Украине, заявил РИА Новости депутат Госудмы Дмитрий Белик. По его словам, он бежит от них «как от чумы», постоянно выдвигая новые условия.

Зеленского страшит перспектива проведения выборов, он бежит от них как от чумы. Он постоянно выдвигает новые условия, лишь бы выборы не состоялись — требует гарантий безопасности, средств, перемирия. А сейчас и вовсе решил дождаться окончания конфликта, — сказал Белик.

Зеленский заявил, что проведение выборов на Украине возможно лишь после полного завершения конфликта. По его словам, речь идет не о паузе или перемирии, а именно о заключении договора.

Ранее бывший депутат Верховной рады Владимир Олейник заявил, что Зеленский в случае своего участия в выборах попытается сфальсифицировать их и победить в первом туре. По его словам, у Зеленского нет шансов на победу в соответствии с действующей Конституцией.

До этого политолог Михаил Павлив заявил, что Великобритания сделала ставку на экс-главкома ВСУ Валерия Залужного как на претендента на президентский пост. По его словам, Лондон понимает, что действующий глава государства проиграет на выборах любому ставленнику американского лидера Дональда Трампа.