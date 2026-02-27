Экс- депутат рассказал, как Зеленский попытается выиграть выборы на Украине Экс- депутат Олейник: Зеленский попытается сфальсифицировать выборы на Украине

Президент Украины Владимир Зеленский в случае своего участия в выборах попытается сфальсифицировать их и победить в первом туре, заявил NEWS.ru бывший депутат Верховной рады Владимир Олейник. По его словам, у Зеленского нет шансов на победу в соответствии с действующей Конституцией.

Зеленский может решиться провести выборы «по понятиям», «по беспределу». Технические возможности для манипуляций есть, — сказал Олейник.

Он не исключил, что в фальсификации Зеленскому поможет электронное голосование: так появится возможность украсть голоса украинцев в Европе, а это около 10 млн человек.

Этими голосами можно манипулировать, в том числе, например, голосами без вести пропавших — людей нет, и их голоса не могут быть учтены, — считает бывший депутат.

По мнению Олейника, в таком раскладе задача номер один для Зеленского — выиграть в первом туре, поскольку во втором даже с фальсификациями это будет невозможно.

Ранее политолог Михаил Павлив заявил, что Великобритания сделала ставку на экс-главкома ВСУ Валерия Залужного как на претендента на президентский пост. По его словам, Лондон понимает, что действующий глава государства проиграет на выборах любому ставленнику американского лидера Дональда Трампа.