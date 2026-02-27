Зимняя Олимпиада — 2026
27 февраля 2026 в 17:31

Экс-депутат Рады объяснил внезапную популярность боксера Усика на Украине

Экс-депутат Рады Марков: за Усиком стоят олигархи, лоббирующие свои интересы

Александр Усик Александр Усик Фото: MAGO/MICHAL CHWIEDUK/Global Look Press
Боксер Александр Усик, попавший в тройку лидеров по доверию среди украинцев, является всего лишь проектом олигархов Киева, которые таким образом лоббируют свои интересы, предположил в беседе с NEWS.ru бывший депутат Верховной рады Игорь Марков. По его мнению, приход спортсмена в политику не изменит ситуацию в стране. Экс-нардеп подчеркнул, что сам Усик может превратиться в инструмент для манипуляции обществом.

Я бы вообще не стал доверять каким-то рейтингам, которые проводятся на Украине. Мне кажется, до объективности там, как от Земли до Луны. Что касается Усика — ничему этот бедный украинский народ не хочет учиться. Мало им Виталия Кличко (мэр Киева. — NEWS.ru), Владимира Зеленского (президент Украины. — NEWS.ru), теперь им нужен еще Усик. Тут же ничего не поменяется, это очередной проект. Надо посмотреть, кто из олигархов стоит за Усиком, кто его так подтянул, и кто его снова запускает, как очередную тепловую ловушку. Он поменялся: был в начале нормальным парнем, отстаивал православие, говорил правильные вещи, а потом переобулся в воздухе. На Украине ничего не поменяется, — высказался Марков.

Ранее известные пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус) разыграли Усика, позвонив ему от имени президента Польши Кароля Навроцкого. В ходе разговора спортсмен признался, что Киев погрузился в хаос и коррупцию, и с улыбкой допустил возможность своего выдвижения на пост главы государства.

