18 февраля 2026 в 11:17

«Будем с вами»: Усик разболтал пранкерам из России свои планы на Украину

Усик в разговоре с пранкерами допустил свое выдвижение в президенты Украины

Пранкеры Алексей Столяров (Лексус) и Владимир Кузнецов (Вован) Пранкеры Алексей Столяров (Лексус) и Владимир Кузнецов (Вован) Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Известные пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус) разыграли украинского боксера Александра Усика, позвонив ему от имени президента Польши Кароля Навроцкого, сообщается в опубликованном видео во «ВКонтакте». В ходе разговора спортсмен признался, что Киев погрузился в хаос и коррупцию, и с улыбкой допустил возможность своего выдвижения на пост главы государства, чтобы навести порядок и сотрудничать с Европой.

Я думаю, в будущем я буду работать на благо своей страны. Я думаю, мы будем с вами, с Европой, и будем работать над искоренением коррупции, — сказал спортсмен.

Ранее источники сообщили о начале планирования на Украине президентских выборов и референдума по мирному соглашению с Россией, оба голосования намечены до 15 мая. Такое решение принято под нажимом американской администрации для скорейшего завершения кризиса весной, поскольку Белый дом предупредил, что в противном случае Киев лишится предлагаемых гарантий безопасности от США.

Кроме того, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова военный политолог Александр Перенджиев выразил мнение, что организация выборов на Украине весной не планируется. По словам эксперта, данная ситуация обусловлена отсутствием у Киева подлинного желания добиваться мирного урегулирования.

Александр Усик
Украина
Вован и Лексус
пранки
Кароль Навроцкий
