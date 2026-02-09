Зимняя Олимпиада — 2026
09 февраля 2026 в 11:06

Политолог ответил, стоит ли ожидать выборов на Украине весной

Политолог Перенджиев: на Украине не собираются проводить выборы весной

Фото: Shutterstock/FOTODOM
На Украине не собираются проводить выборы весной, предположил в беседе с NEWS.ru доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова военный политолог Александр Перенджиев. По его словам, этот вопрос напрямую связан с отсутствием стремления Киева к реальному мирному урегулированию.

К сожалению, действия Украины показывают, что к миру она не стремится. Власти страны продолжают устаивать террористические акты, атаковать мирных жителей России. Поэтому я бы не склонялся к тому, что скоро состоится подписание мирного договора и уж тем более выборы. Владимир Зеленский (президент Украины. — NEWS.ru) будет оттягивать этот момент так долго, как только сможет, — пояснил Перенджиев.

По его мнению, продвижение в диалоге Москвы и Киева, скорее всего, касается второстепенных вопросов, таких как обмен военнопленными или возвращение граждан с территории Украины. Он добавил, что любые возможные мирные инициативы в текущий момент будут содержать невыгодные для России условия.

Безусловно, прогресс на переговорах по украинскому конфликту есть, об этом говорят все три стороны: Москва, Киев, Вашингтон. Но я сомневаюсь, что он касается ключевых вопросов, например территориального. Полагаю, мы договариваемся об обмене военнопленными или возвращении граждан РФ с территории Украины. Если сейчас будет предлагаться какой-то мирный план, то, вероятно, с не лучшими условиями для нас. Украина снова оттягивает время. Но когда мы нанесем поражение ВСУ и создадим больше буферных зон, тогда переговоры пойдут активнее, — резюмировал Перенджиев.

Ранее сообщалось, что украинские и американские чиновники обсудили график, согласно которому к марту будет подготовлен проект мирного соглашения, а в мае на Украине состоится референдум по нему и выборы президента. По мнению Вашингтона, выборы можно организовать быстро.

