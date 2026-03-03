Зимняя Олимпиада — 2026
03 марта 2026 в 18:52

Сотрудники ФСИН задержали адвоката с запрещенным предметом

Сотрудники ФСИН на входе в пермский СИЗО задержали адвоката с флешкой

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Сотрудники ГУФСИН России на входе в пермский СИЗО задержали адвоката, у которого обнаружили флешку, сообщили в пресс-службе ведомства. Адвокат явился в изолятор для работы со своим клиентом, находящимся под стражей и не сообщил о запрещенном предмете.

Во время досмотра личных вещей металлодетектор «Паутина» выдал сигнал о наличии металлических предметов. При помощи металлодетектора «БМ-6011 Вихрь Т» сотрудником дежурной части была проведена дополнительная проверка его одежды, хотя адвокат все равно утверждал, что ничего запрещенного у него нет. В результате осмотра во внутреннем кармане его куртки обнаружили одну флэш-карту, — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что освободившийся из ИК-10 в Екатеринбурге мужчина был задержан сразу же после выхода из колонии. Против него возбуждено уголовное дело о вербовке в террористическую деятельность.

До этого в Краснодарском крае предотвратили теракт в одной из исправительных колоний. По данным ФСБ, один из осужденных планировал расправиться с сотрудниками ФСИН. Подозреваемый оказался выходцем из ближнего зарубежья.

