Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
08 февраля 2026 в 14:18

ФСИН опровергла слухи о самоубийстве бывшей жены банкира Галицкого в СИЗО

Жена бизнесмена Александра Галицкого Алия Жена бизнесмена Александра Галицкого Алия Фото: t.me/Mos_obl_sud*
Читайте нас в Дзен

ФСИН России опровергла информацию о самоубийстве бывшей жены российского миллиардера Александра Галицкого Алии в СИЗО Московского региона, передает РИА Новости. В ведомстве подчеркнули, что женщина не поступала ни в один из следственных изоляторов Москвы и области.

В связи с распространяющейся в СМИ информацией о том, что Галицкая А. покончила с собой в СИЗО, сообщаем: в СИЗО Московского региона суицидов не происходило, — говорится в сообщении.

Ранее появились сведения, что бывшую супругу экс-топ-менеджера Альфа-Банка, предположительно, нашли мертвой в СИЗО 7 февраля, приоритетная версия — суицид. При этом следствие выяснило, что женщина никогда не была женой Галицкого. В декабре 2025 года суд американского штата Невада признал их брак недействительным.

До этого стало известно, что Истринский суд арестовал Галицкую за вымогательство $150 млн (11 млрд рублей) у экс-супруга. Как подчеркнули в пресс-службе судов Московской области, в 2024 году женщина вступила в преступный сговор с неназванными сообщниками и начала угрожать миллиардеру распространением компрометирующих сведений.

самоубийства
СИЗО
миллиардеры
Московская область
ФСИН
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Сенатор раскрыл, чем опасны для Зеленского файлы Эпштейна
Техника Apple хлынула на российский рынок с Украины
Итальянский модный дом «закрепился» в России
Немой итальянский подросток сочинил и озвучил с помощью ИИ песню о Донбассе
Посол объяснил, почему ЕС «фарширует» Киев оружием и говорит о диалоге с РФ
Песня Кати Лель стала неожиданным хитом в Индонезии
Отношение к русским на Олимпиаде-2026: запреты, скандалы, дискриминация
«Калашников» заявил о создании новейшего управляемого боеприпаса
«Они приносят детей в жертву Люциферу»: кто заставил замолчать Эпштейна?
Производство российских беспилотников может стартовать за рубежом
Школьник случайно открыл на уроке уникальную противогрибковую бактерию
Стало известно, какие компании подпали под санкции Зеленского
Раскрыты детали знакомства подозреваемых в покушении на генерала Алексеева
«Мягкая дискриминация»: депутат о допвыходных для родителей школьников
Что делать на даче в феврале: план работ, подробная шпаргалка для садоводов
Путин поблагодарил главу ОАЭ за помощь в поимке покушавшегося на Алексеева
Новые шлемы британских скелетонистов на Олимпиаде попали под запрет
Появились новые подробности о суициде бывшей жены банкира Галицкого
Собственность создателей Leonardo могут изъять
Налет на Брянск, белгородцы без отопления: как ВСУ атакуют РФ 8 февраля
Дальше
Самое популярное
Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.