ФСИН опровергла слухи о самоубийстве бывшей жены банкира Галицкого в СИЗО

ФСИН России опровергла информацию о самоубийстве бывшей жены российского миллиардера Александра Галицкого Алии в СИЗО Московского региона, передает РИА Новости. В ведомстве подчеркнули, что женщина не поступала ни в один из следственных изоляторов Москвы и области.

В связи с распространяющейся в СМИ информацией о том, что Галицкая А. покончила с собой в СИЗО, сообщаем: в СИЗО Московского региона суицидов не происходило, — говорится в сообщении.

Ранее появились сведения, что бывшую супругу экс-топ-менеджера Альфа-Банка, предположительно, нашли мертвой в СИЗО 7 февраля, приоритетная версия — суицид. При этом следствие выяснило, что женщина никогда не была женой Галицкого. В декабре 2025 года суд американского штата Невада признал их брак недействительным.

До этого стало известно, что Истринский суд арестовал Галицкую за вымогательство $150 млн (11 млрд рублей) у экс-супруга. Как подчеркнули в пресс-службе судов Московской области, в 2024 году женщина вступила в преступный сговор с неназванными сообщниками и начала угрожать миллиардеру распространением компрометирующих сведений.