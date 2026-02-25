Зимняя Олимпиада — 2026
25 февраля 2026 в 13:03

Дочь звезды «Убийств в одном здании» найдена мертвой

Daily Mail: дочь актера Мартина Шорта умерла в возрасте 42 лет

Мартин Шорт Мартин Шорт Фото: Bruce Cotler/Keystone Press Agency/Global Look Press
Дочь известного голливудского актера Мартина Шорта, звезды сериала «Убийства в одном здании», Кэтрин Хартли Шорт скончалась в возрасте 42 лет, сообщает Daily Mail. Представитель семьи подтвердил случившееся, попросив общественность проявить уважение к приватности родных в этот тяжелый момент.

В заявлении семьи говорится, что близкие опустошены утратой, а Кэтрин будут помнить благодаря тому свету и радости, которые она приносила окружающим. По информации таблоида, девушку обнаружили в ее собственном доме, куда прибыли экстренные службы. Источники в правоохранительных органах предположили, что причиной смерти мог стать суицид, позже эту версию подтвердил журнал People со ссылкой на данные коронера.

Последний раз Кэтрин появлялась на публике в 2023 году, когда отмечала свой день рождения в кругу друзей. Среди гостей торжества были замечены голливудские звезды Курт Рассел и Голди Хоун. Кэтрин была лицензированным клиническим социальным работником и получила степень магистра в Университете Южной Калифорнии.

Ранее актер Андрей Хорошев, известный по ролям в фильмах «Доктор Живаго» и «Адмиралъ», скончался на отдыхе, пытаясь спасти человека. Как рассказал режиссер и друг артиста Сергей Члиянц, актер увидел в воде человека без сознания, бросился на помощь, но сам не смог выбраться.

