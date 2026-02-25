Политолог объяснила, почему на Западе спекулируют на теме ядерного оружия Политолог Войко: Запад использует тему ядерного оружия для противостояния с РФ

Западные страны, в частности Великобритания и Франция, используют тему ядерного оружия, чтобы продолжать прямое противостояние с Россией, заявила 360.ru политолог Евгения Войко. Так она отреагировала на планы этих государств передать Украине ядерный арсенал, замаскировав его под разработки самих украинцев.

Ядерная тема громкая и может ощутимо спровоцировать на какую-то реакцию, по крайней мере, дипломатическую, словесную. И западные страны думают, что уже за это можно цепляться, — предположила Войко.

Она отметила, что Великобритания и Франция недовольны ходом СВО, а потому продолжают попытки всячески вмешаться в ситуацию на Украине. Политолог добавила, что тема антироссийских санкций уже потеряла свою актуальность и в ход у европейцев пошли другие инструменты.

Ранее представитель МИД Украины Георгий Тихий заявил, что данные о том, что Великобритания и Франция намерены тайно передать Украине ядерное оружие, не соответствуют действительности. Дипломат назвал эти сообщения ложными и призвал международное сообщество их отвергнуть.