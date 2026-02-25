Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
25 февраля 2026 в 15:25

Фицо сделал жесткое заявление о возвращении нефтяной «Дружбы» с Украиной

Фицо допустил подачу нефти по «Дружбе» в начале марта

Робер Фицо Робер Фицо Фото: kremlin.ru/Артём Геодакян/ТАСС
Подписывайтесь на нас в MAX

Поставки нефти по нефтепроводу «Дружба» не возобновятся раньше марта, заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо в эфире TASR. По его словам, февральские объемы поступать не будут, и ближайшая возможная дата — начало следующего месяца.

По самым новым данным, никакая нефть в феврале не придет, первая дата, которая приходит на ум, — где-то 3 марта, — подчеркнул Фицо.

Премьер ранее сообщил, что Братислава отказалась от аварийных поставок электроэнергии на Украину 24 февраля. Перед этим власти Венгрии объявили о прекращении экспорта дизельного топлива.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен между тем призвала Киев ускорить восстановление поставок российской нефти в Венгрию и Словакию. По ее словам, Украине необходимо оперативно завершить ремонт нефтепровода «Дружба», который обеспечивает транзит энергоресурсов в эти страны.

Директор Центра стратегической конъюнктуры Александр Воробьев предположил, что исход нефтяного противостояния Украины с Венгрией и Словакией закончится «откатом» сторон на исходные позиции. При этом, по его мнению, Будапешт и Братислава стратегически всегда поддерживают общую линию ЕС.

Роберт Фицо
Словакия
нефть
Европа
Украина
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Раскрыто, сколько запросили экс-главе «Локомотива» за убийство 2002 года
В США увидели «двадцатикратное» превосходство ВС России над ВСУ
Ливневый снег и потепление до +4? Погода в Москве в выходные: чего ждать
Раскрыто истинное отношение россиян к армии и ее действиям в зоне СВО
В Госдуме придумали необычный способ помочь неплательщикам алиментов
В России создали импланты будущего для лечения переломов
Лесная гостья устроила прогулку по Липецку
Сотрудник кладбища рухнул в трехметровую могилу
Лоза рассказал, как ему удалось бросить курить
Пригожин раскритиковал политику Олимпиады-2026
В Госдуме объяснили, почему Россия не считает жителей Украины врагами
Эндокринолог перечислила продукты, которые нельзя есть на завтрак
Алабай напал на 15-летнюю девочку в Твери
«Периферийное место»: в ГД определили положение Европы в современном мире
В МИД России раскрыли, какой регион Запад превращает в арену противостояния
Турэксперт назвала дешевую альтернативу Таиланду
Мужчина разбился на пляже в США
Жители российского города надели противогазы из-за опасных выбросов
«В "Спартаке" все становились психами»: Кузнецов о Карпине, «Зените» и ЦСКА
«Факторы должны сложиться»: названо условие для броска ВС РФ через Днепр
Дальше
Самое популярное
Льготы инвалидам 1, 2 и 3-й групп в 2026 году: полный список и порядок оформления
Семья и жизнь

Льготы инвалидам 1, 2 и 3-й групп в 2026 году: полный список и порядок оформления

Надоела возня с дрожжевым тестом? Пеку творожные булочки «Неженки» — пышные, воздушные, без подхода и расстойки
Общество

Надоела возня с дрожжевым тестом? Пеку творожные булочки «Неженки» — пышные, воздушные, без подхода и расстойки

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 3: кто снял маску 22 февраля, кого раскрыли
Культура

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 3: кто снял маску 22 февраля, кого раскрыли

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.