Фицо сделал жесткое заявление о возвращении нефтяной «Дружбы» с Украиной Фицо допустил подачу нефти по «Дружбе» в начале марта

Поставки нефти по нефтепроводу «Дружба» не возобновятся раньше марта, заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо в эфире TASR. По его словам, февральские объемы поступать не будут, и ближайшая возможная дата — начало следующего месяца.

По самым новым данным, никакая нефть в феврале не придет, первая дата, которая приходит на ум, — где-то 3 марта, — подчеркнул Фицо.

Премьер ранее сообщил, что Братислава отказалась от аварийных поставок электроэнергии на Украину 24 февраля. Перед этим власти Венгрии объявили о прекращении экспорта дизельного топлива.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен между тем призвала Киев ускорить восстановление поставок российской нефти в Венгрию и Словакию. По ее словам, Украине необходимо оперативно завершить ремонт нефтепровода «Дружба», который обеспечивает транзит энергоресурсов в эти страны.

Директор Центра стратегической конъюнктуры Александр Воробьев предположил, что исход нефтяного противостояния Украины с Венгрией и Словакией закончится «откатом» сторон на исходные позиции. При этом, по его мнению, Будапешт и Братислава стратегически всегда поддерживают общую линию ЕС.