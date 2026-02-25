Зимняя Олимпиада — 2026
25 февраля 2026 в 05:00

«Дружба» закончилась: Киев разозлил соседей и остался без света и топлива

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо объявил о приостановке поставок электроэнергии на Украину. На такой шаг Братислава пошла после блокировки Киевом транзита российской нефти по нефтепроводу «Дружба». Санкции в отношении Украины ввела и Венгрия, которая отказалась экспортировать дизельное топливо в республику. Насколько эффективными окажутся эти меры в противостоянии европейцев с Киевом и чем завершится энергетический конфликт — в материале NEWS.ru.

Почему Словакия оставила Украину без света

Фицо 24 февраля сообщил, что выполнил обещание о прекращении поставок электроэнергии Киеву, данное несколькими днями ранее. Так, в выходные он заявил: «Если поставки нефти в Словакию в понедельник не возобновятся, то я попрошу государственную компанию SEPS остановить экстренные поставки электричества на Украину».

По словам Фицо, Братислава также может пересмотреть поддержку украинского членства в Европейском союзе, если Киев продолжит блокировать поставки энергоресурсов в Словакию.

За несколько дней до этого власти Венгрии также ввели меры против Киева за блокировку «Дружбы». 18 февраля глава МИД республики Петер Сийярто сообщил о прекращении поставок Украине дизельного топлива — это решение будет действовать, пока прокачка нефти по трубопроводу не будет возобновлена.

Роберт Фицо Роберт Фицо Фото: Mateusz Wlodarczyk/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Зачем Украина вредит европейцам

О приостановке прокачки нефти в Словакию и Венгрию через трубопровод «Дружба» стало известно 13 февраля. Словацкое Министерство экономики вскоре заявило, что ждет возобновления поставок в ближайшие дни, однако этого не случилось. В итоге 18-го числа Братислава объявила кризисную ситуацию из-за дефицита энергоресурсов для нефтеперерабатывающего завода Slovnaft, который зависит от поставок черного золота из РФ.

При этом венгерская компания MOL сообщила, что на самом деле нефть перестала поступать в центральноевропейские страны еще в конце января. Сийярто заявлял, что на этом фоне Будапешт и Братислава попросили Хорватию разрешить транзит российских энергоресурсов по трубопроводу «Адрия», а блокировку поставок со стороны Киева он назвал «политически мотивированной».

Источник, близкий к правительству одной из балканских стран, рассказал NEWS.ru, что MOL и Slovnaft уже договорились заместить потерянную из-за действий Украины нефть поставками из четырех стран — Саудовской Аравии, Норвегии, Ливии и Казахстана.

«Они попадут в Венгрию и Словакию по хорватскому трубопроводу JANAF. Кстати, согласно исключению из европейских и американских санкций, они могут поставлять и российскую нефть в страны, не имеющие выхода к морю, если поставки из РФ нарушены. Однако это не понадобится, скорее всего. В обеих странах есть госрезервы, и украинцы обещают включить трубу „Дружбы“ уже 25 февраля. Что касается дизеля, то Украина перебьется поставками из Болгарии и Румынии. Стоимость их Киев не волнует, не украинцы же платят», — пояснил он.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Как Украина отреагировала на санкции

На Украине в ответ на прекращение поставок электроэнергии из Словакии заявили, что действия Братиславы не отразятся на общей работе энергетической системы страны. Как утверждают в корпорации «Укрэнерго», Словакия редко и в небольших объемах направляла энергию Киеву.

Однако эксперт Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков считает, что Украина в этом вопросе несколько лукавит.

«Отказ от экспорта электроэнергии — серьезная мера: Венгрия и Словакия поставляют стабильные объемы, в отличие от Румынии, где поставки зависят от погоды. Если они синхронно прекратят транзит и не будут пропускать электроэнергию через свою сеть, Украина рискует оказаться на грани масштабных отключений, особенно при продолжении российских ударов», — пояснил собеседник.

Он предположил, что на этом ограничения в отношении Киева могут не закончиться. Следующим шагом, по словам Юшкова, станет остановка перепродажи Украине российского газа. Кроме того, Братислава и Будапешт могут задействовать финансовые рычаги.

«Они могут блокировать выделение обещанных Евросоюзом $90 млрд и тормозить принятие новых пакетов санкций. Например, уже был заблокирован 20‑й пакет. Всего у них достаточно мер воздействия, но вопрос в том, насколько жестко они готовы действовать», — заметил эксперт.

Фото: Yevhen Kotenko/Keystone Press Agency/Global Look Press

Чем закончится нефтяной конфликт

Директор Центра стратегической конъюнктуры Александр Воробьев в беседе с NEWS.ru выразил мнение, что исход нынешнего противостояния европейцев с Украиной довольно предсказуем.

«Все закончится как обычно — взаимными обвинениями и отходом к исходным позициям. Украинцы починят и вновь откроют трубопровод „Дружба“, а Будапешт с Братиславой возобновят поставки топлива», — полагает он.

Политолог-экономист Александр Разуваев полагает, что никаких серьезных сдвигов в украинском курсе после нефтяного конфликта с Венгрией и Словакией не произойдет, если только в Киеве не сменится власть.

«В таком случае западные территории Украины в итоге могут оказаться под влиянием соседних стран. Венгерские, словацкие и польские претензии на западные области будут усиливаться; Львов может отойти Польше. Как именно это произойдет — неизвестно, но Украина продолжает подрывать собственную независимость, и, возможно, развязка наступит в этом году», — резюмировал эксперт.

