19 марта 2026 в 14:12

Компанию подростков будут судить за восемь преступлений

В Туле четырех подростков осудят за создание экстремистского сообщества

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
В Туле перед судом предстанут четверо подростков, обвиняемых в восьми тяжких преступлениях, сообщили в пресс-служба СК РФ. Среди них создание экстремистского сообщества праворадикальной направленности, насильственные действия сексуального характера, причинение тяжкого вреда здоровью, разбой и убийство.

Один из подростков создал группу своих друзей, которая пропагандировала экстремистские и радикальные идеи. Они общались через специальный чат в мессенджере и выкладывали там видео преступлений. Летом 2024 года они напали на мужчину в Туле, нанеся травмы, и ограбили другого. В сентябре того же года они проникли в дом третьего мужчины, избили его, ограбили, и он скончался от травм.

Трое участников экстремистской группы не достигли возраста уголовной ответственности, в связи с чем к ним применены профилактические меры. Остальным четверым подросткам были предъявлены обвинения.

Ранее в Рязани суд приговорил двух подростков к лишению свободы за теракт и покушение на него. 16-летний юноша получил 8 лет и 6 месяцев, 14-летняя девушка — 3 года и 6 месяцев. Оба будут отбывать наказание в воспитательной колонии.

Тула
суды
подростки
экстремизм
Дрожжевое тесто — прошлый век. Творожные булочки «Неженки» с изюмом и цедрой лимона пекутся за 20 минут — пышнее пуха и вкуснее магазинных
Общество

Дрожжевое тесто — прошлый век. Творожные булочки «Неженки» с изюмом и цедрой лимона пекутся за 20 минут — пышнее пуха и вкуснее магазинных

Затяжные ливни и тепло до +16? Погода в Москве в конце недели: чего ждать
Москва

Затяжные ливни и тепло до +16? Погода в Москве в конце недели: чего ждать

Собираю по 7 кг с метра, а морковка — как мед: Сочная, хрустящая и без единой горчинки: делюсь любимым сортом
Общество

Собираю по 7 кг с метра, а морковка — как мед: Сочная, хрустящая и без единой горчинки: делюсь любимым сортом

