«Друзья Океана» спасли горбатого кита Петра Великого в Мурманской области Застрявший в сетях горбатый кит спасен у берегов Мурманской области

У берегов Мурманской области спасен горбатый кит, запутавшийся в рыболовных сетях, сообщает Telegram-канал SHOT. Животное получило имя Петр Великий.

Операцию по освобождению кита провели волонтеры-спасатели из группы «Друзья Океана». Это команда профессионалов, имеющая опыт вызволения китов из сетей.

Ранее автор проекта гражданской науки «Киты Териберки» Татьяна Ефремова сообщила о начале спасательной операции горбатого кита, занесенного в Красную книгу. Волонтеры вели наблюдение за животным и фиксировали его состояние на видео, чтобы оценить характер и степень повреждений.

Ранее сообщалось, что тушу погибшего горбатого кита по имени Тимми вытащили на берег в Дании. Несколько дней мертвое животное пролежало на мелководье вблизи острова Анхольт. Кит появился у берегов Германии в начале весны. В конце марта он застрял на мелководье Балтийского моря у острова Пель и провел там почти месяц.

До этого в Шотландии на берег выбросились 55 китов — предположительно из-за тяжелых родов одной из самок. Сигнал о происшествии поступил в полицию ранним утром после того, как очевидец обнаружил на пляже Трейг-Мор десятки морских животных. Прибывшие на место сотрудники Британской службы спасения морских животных насчитали 55 особей.