Опрос показал, сколько россиян доверяют Путину и одобряют его работу

71,1% россиян доверяют президенту страны Владимиру Путину. 65,3% респондентов одобряют его деятельность на посту главы государства, следует из опроса ВЦИОМ.

Деятельность правительства положительно оценили 43,1% опрошенных. Доверие председателю правительства Михаилу Мишустину выразили 53,1%. При гипотетическом голосовании в ближайшее воскресенье за «Единую Россию» проголосовали бы 32,7%, за КПРФ — 11,9%, за партию «Новые люди» — 10,5%, за ЛДПР — 9,6%, за партию «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» — 5,4%, за непарламентские партии — 9,5%.

Инициативный всероссийский опрос проведен 13–19 июля среди 1,6 тысячи граждан старше 18 лет. Исследование проходило комбинированным методом (50% телефонных интервью, 50% маршрутная выборка), предельная погрешность составляет 2,5%.

Ранее исследование Аналитического центра ВЦИОМ показало, что четверть россиян считает, что старость наступает после 70 лет. Доля таких респондентов выросла по сравнению с 2017 годом. Аналитики отметили, что чем старше участники опроса, тем дальше они отодвигают возрастной рубеж. Представители старших поколений чаще связывают старость не с конкретной цифрой, а с ухудшением здоровья, снижением активности и одиночеством.