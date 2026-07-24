Атака беспилотников на Ленинградскую область была направлена на дезорганизацию снабжения мирного населения и оказание психологического давления на жителей региона, заявил посол по особым поручениям МИД РФ по вопросам преступлений Киева Родион Мирошник в своем Telegram-канале. По его словам, ВСУ организовали серию террористических ударов по гражданским складам, не имеющим никакого отношения к военным поставкам.

Нацисты организовали серию террористических атак по гражданским складам, не имеющим никакого отношения к военным поставкам. Цель врага — это попытки дезорганизации снабжения гражданского населения и оказание влияния на настроения мирных жителей, — указал Мирошник.

Ранее посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник заявил, что теракт против главного инженера Запорожской АЭС Александра Яковлева повысил риск техногенной радиационной катастрофы. Он отметил, что убийство специалистов, отвечающих за ядерную и радиационную безопасность, являлось попыткой парализовать систему управления атомным объектом.

Кроме того, Мирошник сообщал, что за неделю в результате обстрелов погибли 69 мирных жителей, еще 364 человека получили ранения. Он уточнил, что всего за этот период пострадали 433 человека, среди которых были 12 несовершеннолетних. По его словам, среди погибших были двое детей.