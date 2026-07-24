Следователи раскрыли картельный сговор в сфере ЧОП на 170 млн рублей В Красноярске возбудили уголовное дело о картельном сговоре на 173 млн рублей

В Красноярске возбудили уголовное дело по факту картельного сговора в сфере ЧОП, которые предоставляли охранные услуги социальным учреждениям, сообщили в пресс-службе прокуратуры региона. В ходе проверки стало известно, что за шесть лет организации заключили 156 контрактов на обеспечение безопасности социальных учреждений на общую сумму более 173 млн рублей.

По материалам прокуратуры возбуждено уголовное дело о картельном сговоре на сумму свыше 170 млн рублей, — передает ведомство.

По версии следствия, с 2020 по 2026 год несколько охранных организаций, входящих в группу компаний «Тамерлан», регулярно участвовали в торгах на охрану школ, больниц и других социально значимых объектов Красноярского края. При появлении других участников они резко понижали цену, не оставляя шансов конкурентам, а когда в торгах оставались только «свои», борьба прекращалась, и определение победителя становилось лишь формальностью.

Ранее Федеральная антимонопольная служба выявила картельный сговор в сфере жилищно-коммунального хозяйства Московской области на общую сумму более 5,5 млрд рублей. В отношении четырех организаций возбуждено дело по признакам нарушения антимонопольного законодательства.