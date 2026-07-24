Путин поздравил коллегу из Узбекистана с днем рождения Путин поздравил президента Узбекистана Мирзиеева с днем рождения

Президент России Владимир Путин направил поздравление с днем рождения своему узбекскому коллеге Шавкату Мирзиееву, сообщается на сайте Кремля. В послании российский лидер высоко оценил вклад Мирзиеева в укрепление двусторонних отношений и упомянул успехи Узбекистана в социально-экономической сфере.

Уважаемый Шавкат Миромонович, примите сердечные поздравления по случаю Вашего Дня рождения. Ваша деятельность на посту главы государства ознаменована успешным социально-экономическим развитием Узбекистана, ростом его авторитета на мировой арене. Трудно переоценить Ваш многолетний личный вклад в упрочение российско-узбекистанского всеобъемлющего стратегического партнерства и союзничества, — говорится в телеграмме.

В поздравлении Путин отметил, что дорожит добрыми товарищескими отношениями с Мирзиеевым, рассчитывает на продолжение конструктивного диалога и совместной работы по актуальным вопросам двусторонней, региональной и международной повестки. Российский лидер пожелал узбекскому коллеге крепкого здоровья, благополучия и новых достижений на благо народа Узбекистана.

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