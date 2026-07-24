В Госдуме допустили ограничение регистрации в соцсетях для подростков Депутат Свинцов: в России могут ввести привязку соцсетей к паспорту с 14 лет

В России может быть ограничена возможность регистрироваться в социальных сетях для детей младше 14 лет, предположил в беседе с NEWS.ru заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов. По его оценке, определенные ограничения могут быть реализованы уже в ближайшие два-три года.

В России паспорта подросткам выдают в 14 лет, и вот с этого момента на удостоверение личности подростка будет регистрироваться сим-карта. К ней привяжут все персональные данные, включая «Госуслуги». Таким образом, у подростка появится полностью верифицированный аккаунт: и администрация социальной сети, и оператор связи начнут нести полную ответственность за тот контент, который этот подросток будет потреблять, — рассказал Свинцов.

Он также допустил, что для пользователей 14–16 лет платформы могут отрегулировать выдачу ленты, исключив из нее взрослый контент, а также ввести ограничения по времени использования соцсетей. В частности, по его словам, доступ может блокироваться в дневное время, когда подростки находятся на учебе. Кроме того, депутат предположил, что стоит ограничить время просмотра коротких видео.

То есть можно будет продолжать пользоваться социальными сетями, но без возможности смотреть короткие ролики, которые фактически являются аналогом наркотического средства. Они вырабатывают дофамин у того, кто смотрит, и, соответственно, формируют зависимость. Все это уже научно доказанные факты, осталось только ввести законодательные ограничения, — пояснил Свинцов.

Ранее депутат Госдумы Нина Останина предложила создать качественный контент для российских детей, который мог бы заменить зарубежный. По ее словам, российские власти не поддерживают тотальные ограничения в цифровом пространстве.