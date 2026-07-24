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24 июля 2026 в 11:36

Политолог объяснил, почему Пентагон решил бороться с МГУ и ВШЭ

Политолог Дудаков: США не хотят, чтобы американские ученые вели проекты с РФ

МГУ МГУ Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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США препятствуют участию американских ученых в совместных проектах с российскими коллегами, включив ряд научно-исследовательских институтов и университетов, в том числе МГУ и ВШЭ, в черный список, заявил NEWS.ru политолог-американист Малек Дудаков. По его словам, аналогичные меры Вашингтон применял и в отношении исследователей из Китая.

Штаты продолжают сохранять конфронтационный настрой в отношении России. Хоть некоторые представители команды [Дональда] Трампа (президент США. — NEWS.ru) и имеют противоположную точку зрения, они скорее представляют собой исключение из правил. Что же касается самого решения Пентагона [внести 32 российских института в черный список], на мой взгляд, это попытка ограничить любые практики кооперации с российскими университетами для ученых, исследователей и профессоров из США. До этого похожие меры вводились в отношении китайских учреждений. Это делалось именно для того, чтобы заставить американскую высшую школу отказываться от совместных проектов с КНР, — сказал Дудаков.

Он подчеркнул, что американцы уверены: Китай уже опережает США в науке и разработках. Поэтому, по словам политолога, они пытаются восстановить свои позиции с помощью запретительных мер. Эксперт отметил, что из-за этого многие ученые покидают Штаты, поскольку не каждый готов работать в условиях шпиономании.

Ранее Пентагон включил 32 российских научно-исследовательских института и университета в черный список. Учреждения обвинили в якобы несанкционированной передаче американских технологий. Всего в обновленный перечень министерства вошли 130 организаций из России, Китая и Ирана.

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Россия
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