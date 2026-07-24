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24 июля 2026 в 12:00

В SpaceX озвучили новую дату испытания Starship

SpaceX перенесла испытания Starship на 24 июля

Корабль Starship Корабль Starship Фото: SpaceX/Global Look Press
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Новый испытательный запуск прототипа американского корабля Starship, который изначально планировался на 16 июля и был отменен из-за проблем с двигателями, вновь перенесен на 24 июля из-за погодных условий, сообщили представители SpaceX в соцсети X. Глава компании Илон Маск пояснил, что автоматика прервала старт в прошлый раз из-за несрабатывания нескольких силовых установок.

Из-за погодных условий 13-й испытательный полет Starship теперь запланирован на пятницу, 24 июля, — говорится в сообщении.

Ранее на официальном сайте SpaceX сообщили о выводе на орбиту экспериментального робота Mission Robotic Vehicle (MRV), предназначенного для сервисного обслуживания спутников и продления их активной работы. Старт ракеты Falcon 9 был произведен в ночь на 22 июля с пусковой платформы N40, расположенной на мысе Канаверал во Флориде.

Кроме того, гендиректор немецкой фирмы OHB Марко Фукс заявил, что объединение Airbus, Leonardo и Thales в европейского соперника для SpaceX усилит монополию, но не создаст конкуренции компании Маска. По оценке Фукса, подобное слияние сократит рыночное разнообразие и приведет к росту бюджетных затрат со стороны налогоплательщиков.

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