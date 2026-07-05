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05 июля 2026 в 15:43

Создание европейского конкурента SpaceX назвали угрозой для граждан

Глава OHB Фукс назвал создание европейского конкурента SpaceX монополией

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Слияние Airbus, Leonardo и Thales для создания европейского конкурента SpaceX приведет к монополизации рынка, но не поможет соперничать с корпорацией американского предпринимателя Илона Маска, заявил гендиректор немецкой компании OHB Марко Фукс в интервью Financial Times. По его словам, это ухудшит предложения на рынке и увеличит расходы налогоплательщиков.

Это консолидация, которая снижает конкуренцию. <...> Это нехорошо для европейских граждан, это нехорошо для налогоплательщиков, это нехорошо для предложения на европейском рынке, — отметил Фукс.

Гендиректор OHB подчеркнул, что объединение не сможет составить конкуренцию SpaceX, поскольку американская компания специализируется на спутниковой связи, а не на производстве аппаратов для европейских заказчиков. Фукс добавил, что в Европе нет своего «злого Илона», а вместо этого формируется внутренняя монополия.

Airbus, Thales и Leonardo намерены подать официальное антимонопольное заявление в европейские регуляторы. Фукс также связал космическую сделку с военными амбициями Берлина: по его мнению, Германия наращивает вооружения и, чтобы не пугать соседей, пытается компенсировать это совместными проектами в космосе.

Ранее стало известно, что OpenAI перенесла IPO на 2027 год из-за провального выхода на биржу SpaceX и охлаждения рынка к ИИ-компаниям. Советники предложили Сэму Альтману либо снизить текущую оценку, либо выйти на биржу позже с капитализацией в $1 трлн, и основатель выбрал второй путь.

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