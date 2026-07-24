Захарова жестко ответила Маску после слов о российских войсках

Россию не удастся заставить отвести войска, заявила представитель МИД России Мария Захарова в своем Telegram-канале. Так она прокомментировала заявление американского предпринимателя Илона Маска. В ответ дипломат предложила Маску «отвести Starlink», чтобы люди перестали погибать.

Хочется развить мысль и предложить отвести «Старлинк». Чтобы люди не умирали, — отметила она.

Ранее Захарова иронично прокомментировала назначение Эда Милибэнда на пост главы британского внешнеполитического ведомства. По ее словам, теперь престолонаследие в Великобритании происходит не только от Виндзоров к Виндзорам, но и от Милибэндов к Милибэндам. Дипломат напомнила, что брат нового главы МИД Дэвид Милибэнд занимал должность министра иностранных дел Великобритании с 2007 по 2010 год.

Между тем Захарова отметила, что война на Ближнем Востоке продолжает набирать обороты, а риски остановки судоходства в Ормузском проливе и Красном море значительно выросли. По ее словам, сложившаяся обстановка также осложнила работу посредников, пытающихся добиться урегулирования конфликта.