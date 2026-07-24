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24 июля 2026 в 12:13

В Минобороны раскрыли число сбитых дронов за неделю

Минобороны РФ: за неделю силы ПВО сбили 5249 беспилотников

РСЗО «Ураган» РСЗО «Ураган» Фото: Сергей Бобылев/РИА Новости
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Силы ПВО сбили за неделю 5249 беспилотников ВСУ самолетного типа, сообщили в канале Минобороны России в МАКСе. Кроме того, армия РФ ликвидировала 13 крылатых ракет «Фламинго».

Ранее историк войск ПВО Юрий Кнутов рассказал, что украинская лазерная система «Трезубец» не обладает должной мощностью для нейтрализации FPV-дронов. Он отметил, что боевой импульс оружия может достигать только 9 кВт. Эксперт напомнил, что при ручном удержании лазера оператором возможны колебания руки или смещение беспилотника.

Кроме этого, бойцы войск «Север» освободили село Захаровка в Волчанском районе Харьковской области. Они сражались с 159-й механизированной бригадой ВСУ.

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