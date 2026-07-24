Стало известно, откуда ВСУ могли атаковать Ленобласть

Вооруженные силы Украины могли атаковать Ленинградскую область с территории стран Балтии, предположил в беседе с NEWS.ru военный эксперт Василий Дандыкин. Он счел действия этих государств абсурдными и провокационными по отношению к России.

Вполне вероятно, что ВСУ атаковали Ленобласть с территории стран Балтии. Зря, терпение России скоро закончится. Там же и по Питеру были удары, в частности, не только на окраинах. Опять по Wildberries бьют — это у них такая забава. Вполне вероятно, что территории соседей так или иначе используются [Украиной]. Абсурд властей стран Балтии мы наблюдаем уже давно. В Польше, в частности, обвинили Россию в налете украинских дронов. До сих пор они не предъявили никаких доказательств. Они готовятся к провокации, — высказался Дандыкин.

Он подчеркнул необходимость принятия решительных мер со стороны России. По словам военного эксперта, если будет установлена причастность стран Балтии к атакам ВСУ на Ленинградскую область, Москва может прибегнуть к жестким действиям.

Ранее губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил, что в результате удара украинских дронов по складским помещениям Wildberries в Новосаратовке пострадали три человека. По его словам, на территории комплексов возникло возгорание.