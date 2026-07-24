Проблемы с бензином в России
Чемпионат мира по футболу – 2026
Атака США на Венесуэлу
24 июля 2026 в 12:15

Стало известно, откуда ВСУ могли атаковать Ленобласть

Военэксперт Дандыкин: ВСУ могли атаковать Ленобласть с территории стран Балтии

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Вооруженные силы Украины могли атаковать Ленинградскую область с территории стран Балтии, предположил в беседе с NEWS.ru военный эксперт Василий Дандыкин. Он счел действия этих государств абсурдными и провокационными по отношению к России.

Вполне вероятно, что ВСУ атаковали Ленобласть с территории стран Балтии. Зря, терпение России скоро закончится. Там же и по Питеру были удары, в частности, не только на окраинах. Опять по Wildberries бьют — это у них такая забава. Вполне вероятно, что территории соседей так или иначе используются [Украиной]. Абсурд властей стран Балтии мы наблюдаем уже давно. В Польше, в частности, обвинили Россию в налете украинских дронов. До сих пор они не предъявили никаких доказательств. Они готовятся к провокации, — высказался Дандыкин.

Он подчеркнул необходимость принятия решительных мер со стороны России. По словам военного эксперта, если будет установлена причастность стран Балтии к атакам ВСУ на Ленинградскую область, Москва может прибегнуть к жестким действиям.

Ранее губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил, что в результате удара украинских дронов по складским помещениям Wildberries в Новосаратовке пострадали три человека. По его словам, на территории комплексов возникло возгорание.

Европа
Украина
ВСУ
Ленобласть
Максим Кирсанов
М. Кирсанов
Яна Стойкова
Я. Стойкова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Точно не поддержу»: Дворкович высказался о кандидате на пост главы FIDE
Мать и отчим насиловали четверых детей: подробности дела из Нижней Салды
В Петербурге обнаружили схему выдачи поддельных патентов для мигрантов
Названы профессии, в которых быстрее всего в России растут зарплаты
Диетолог предупредила, кому опасно есть дыню
Обстановка в Крыму 24 июля: что с поездами, какие отменены, как доехать
Невролог назвал факторы, способствующие развитию инсульта
Китай ответил на санкции Евросоюза
Минобороны Испании показало кадры масштабных пожаров в Мадриде
«У меня истерика»: Пригожин о запрете песен Паулса в Латвии
Жена и дочь известного политика утонули при попытке спасти ребенка
В Минобороны России рассказали об ударах по украинским портам
Кинолог раскрыл, способна ли собака одинаково любить всех членов семьи
Стало известно, откуда ВСУ могли атаковать Ленобласть
Черноморский флот России уничтожил семь катеров ВСУ
ВС России освободили два населенных пункта под Харьковом
«Это не правосудие»: сестра Хачатуряна отреагировала на решение кассации
В Минобороны раскрыли число сбитых дронов за неделю
Ситуация с бензином в Крыму и Севастополе 24 июля: где можно заправиться
Минобрнауки создаст онлайн-платформу для поступления в вузы
Дальше
Самое популярное
Как теперь передавать показания счетчиков воды: важные изменения с августа
Семья и жизнь

Как теперь передавать показания счетчиков воды: важные изменения с августа

Салат «Влашский» давно забыли, а это был хит советских ресторанов: вкуснее надоевшего оливье
Общество

Салат «Влашский» давно забыли, а это был хит советских ресторанов: вкуснее надоевшего оливье

Забыла о покупном хлебе — натираю кабачки в кефир: на стол подаю румяные пышки с чесночным ароматом
Общество

Забыла о покупном хлебе — натираю кабачки в кефир: на стол подаю румяные пышки с чесночным ароматом

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.