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24 июля 2026 в 13:13

В Балашихе женщина попалась на краже косметики и сливочного масла

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
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В Балашихе росгвардейцы задержали 23-летнюю москвичку, пытавшуюся вынести из гипермаркета товары без оплаты, сообщили NEWS.ru в пресс-службе ведомства. По данным Росгвардии, женщина набрала косметику, бальзам, краску для бровей и шесть пачек сливочного масла, после чего переложила покупки в сумку и попыталась пройти мимо касс.

Сотрудники магазина заметили происходящее и нажали тревожную кнопку. Прибывший экипаж вневедомственной охраны задержал подозреваемую у выхода из магазина. Собранные материалы передали правоохранителям для дальнейшего разбирательства.

Ранее жительницу Сергиева Посада задержали после кражи товаров из трех магазинов торгового центра. По данным Росгвардии, женщина за час похитила вещи и 12 шоколадных яиц на сумму около 21 тыс. рублей. Уточняется, что на преступление она пошла вместе с ребенком.

До этого жителя Санкт-Петербурга осудили за кражу плюшевого медведя из цветочного магазина. По данным суда, мужчина похитил игрушку стоимостью 7,8 тыс. рублей, чтобы подарить ее избраннице. Ранее он уже привлекался к уголовной ответственности.

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