Пожарные справились с возгоранием после ракетной атаки на российский регион Спасатели потушили пожар на предприятии в Кирове после ракетной атаки

Пожар на предприятии в Кирове, возникший в результате ракетной атаки ВСУ, потушен, водоснабжение и электроснабжение восстановлены, сообщил губернатор региона Александр Соколов в МАКСе. По его данным, в настоящее время устраняются последствия атаки, ведется обследование прилегающих жилых домов, по итогам которого будет принято решение об оказании помощи пострадавшим жильцам.

К настоящему времени пожар потушен. Устраняются последствия — восстановлено водоснабжение и подача электричества. Проводится обследование близлежащих жилых домов, после чего примем решение об оказании помощи, — заявил руководитель.

Ранее Соколов сообщил, что в результате ракетной атаки на предприятие в Кирове погибли шесть человек. Он добавил, что еще 26 человек получили ранения. Губернатор также призвал жителей региона не публиковать фотографии, видео и другие материалы, позволяющие определить место атаки и характер повреждений.

Кроме того, глава ЛНР Леонид Пасечник сообщал, что ВСУ с помощью беспилотника атаковали автомобиль региона-шефа Татарстана во время раздачи воды жителям Лисичанска. По его словам, в результате удара никто не пострадал. Он также рассказал, что беспилотники ВСУ атаковали территорию одного из муниципальных предприятий в Первомайске.