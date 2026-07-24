В Лисичанске беспилотник ВСУ атаковал машину с гуманитарной миссией Пасечник: ВСУ атаковали автомобиль во время раздачи воды в ЛНР

ВСУ с помощью беспилотника нанесли удар по автомобилю региона-шефа Татарстана во время раздачи воды жителям Лисичанска в Луганской Народной Республике, сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник в своем Telegram-канале. По его данным, в результате атаки никто не пострадал.

В Лисичанске ВФУ прицельно ударили по машине региона-шефа Республики Татарстан в момент раздачи воды жителям, у которых временно отсутствует водоснабжение. Там чудом никто не пострадал, — уточнил он.

Также беспилотники ВСУ атаковали территорию одного из муниципальных предприятий в Первомайске. В результате были повреждены спецтехника и остекление здания. Пасечник заявил, что подобные атаки не имеют военного значения и направлены на устрашение мирных жителей и людей, которые занимаются восстановлением инфраструктуры региона. Он отметил, что сотрудники предприятий, продолжающие работу несмотря на обстрелы, являются настоящими героями.

Ранее рассказал старший расчета ПВН группировки «Запад» с позывным Поп рассказал, что расчеты постов воздушного наблюдения, расположенных вдоль автомобильных трасс в ЛНР, теперь предупреждают водителей об угрозах БПЛА. По его словам, при обнаружении дронов гражданам необходимо как можно быстрее укрыть автомобиль и покинуть открытое пространство.