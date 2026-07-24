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24 июля 2026 в 12:15

Черноморский флот России уничтожил семь катеров ВСУ

Минобороны России сообщило об уничтожении семи безэкипажных катеров ВСУ

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
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Силы Черноморского флота уничтожили семь безэкипажных катеров Вооруженных сил Украины, сообщила пресс-служба Министерства обороны России в мессенджере МАКС. Соответствующие результаты были достигнуты за неделю.

Силами Черноморского флота уничтожено семь безэкипажных катеров ВСУ, — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что российские военные за минувшие сутки выбили ВСУ из населенных пунктов Захаровка и Ивашкино. Оба села расположены в Харьковской области.

Между тем в Минобороны РФ сообщили, что силы противовоздушной обороны сбили 5249 беспилотников ВСУ самолетного типа. Речь идет об итогах за прошедшую неделю.

Также Минобороны России сообщало, что в ночь на 24 июля Вооруженные силы РФ нанесли комбинированный удар высокоточным авиационным оружием и беспилотниками по объектам портовой инфраструктуры Украины. По данным ведомства, целью атаки стали элементы портового комплекса.

До этого Минобороны РФ сообщило об освобождении села Артельное в Харьковской области. Под контроль российских войск также перешел населенный пункт Благодатное в Запорожской области.

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Черноморский флот
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