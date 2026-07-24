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24 июля 2026 в 13:02

Москвичка стала первой «жертвой» популярного тренда с роллами в тубусе

Москвичка застряла пальцем в тубусе с роллами

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
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В Москве появилась первая «жертва» роллов в тубусе после набравшего популярность тренда, пишет Telegram-канал «112». Во время прогулки по ВДНХ две подруги решили перекусить, однако одна из них вместо палочки попыталась достать ролл пальцем.

В итоге палец застрял внутри тубуса, а самостоятельно освободиться девушке не удалось. После нескольких безуспешных попыток подруги обратились к патрульным полицейским и спросили, где можно найти скорую помощь.

Полицейские сопроводили девушек к медикам. Врач с улыбкой осмотрел ситуацию, попросил у водителя кусачки и аккуратно разрезал дно тубуса, после чего палец удалось освободить.

Ранее сообщалось, что в TikTok набирает популярность новый тренд, в рамках которого пользователи специально повреждают свои iPhone, чтобы придать устройствам «более брутальный» вид. Идея появилась после публикации роликов с подержанными смартфонами, покрытыми царапинами и сколами. Авторы таких видео называли их «мужскими» гаджетами. Вскоре пользователи начали намеренно разбивать, царапать и даже протыкать свои телефоны.

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