Москвичка стала первой «жертвой» популярного тренда с роллами в тубусе Москвичка застряла пальцем в тубусе с роллами

В Москве появилась первая «жертва» роллов в тубусе после набравшего популярность тренда, пишет Telegram-канал «112». Во время прогулки по ВДНХ две подруги решили перекусить, однако одна из них вместо палочки попыталась достать ролл пальцем.

В итоге палец застрял внутри тубуса, а самостоятельно освободиться девушке не удалось. После нескольких безуспешных попыток подруги обратились к патрульным полицейским и спросили, где можно найти скорую помощь.

Полицейские сопроводили девушек к медикам. Врач с улыбкой осмотрел ситуацию, попросил у водителя кусачки и аккуратно разрезал дно тубуса, после чего палец удалось освободить.

Ранее сообщалось, что в TikTok набирает популярность новый тренд, в рамках которого пользователи специально повреждают свои iPhone, чтобы придать устройствам «более брутальный» вид. Идея появилась после публикации роликов с подержанными смартфонами, покрытыми царапинами и сколами. Авторы таких видео называли их «мужскими» гаджетами. Вскоре пользователи начали намеренно разбивать, царапать и даже протыкать свои телефоны.