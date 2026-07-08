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08 июля 2026 в 13:23

Новый тренд заставляет пользователей TikTok разбивать iPhone

Пользователи TikTok начали разбивать iPhone из-за тренда на мужской стиль

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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В TikTok набирает популярность тренд, в рамках которого пользователи намеренно повреждают iPhone, чтобы придать устройству «более брутальный» вид. Участники флешмоба вдохновились роликами с подержанными смартфонами с царапинами и сколами, которые авторы называли «мужскими» гаджетами.

Вскоре пользователи начали специально разбивать и протыкать свои телефоны. При этом в ряде случаев попытка сделать устройство более «брутальным» заканчивалась обычной поломкой смартфона.

Ранее компания ООО «Фитонаука» подала заявку на регистрацию товарного знака «Сиксэвэн». По словам представителя организации, под брендом планируется выпускать витамины. Название связано с популярным интернет-мемом с обозначениями «6–7», «67» и six-seven, которые подростки используют без конкретного смыслового значения, сопровождая их характерным жестом руками.

До этого подростки начали интересоваться японским трендом хикикомори — добровольной социальной изоляцией. Отмечается, что при таком поведении подростки могут избегать общения не только со сверстниками, но и с членами семьи.

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