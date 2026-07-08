16-летняя Milana Star пожертвовала TikTok ради образования

Российская певица и видеоблогер Milana Star (настоящее имя — Милана Маирко) на петербургском музыкальном фестивале «Белые ночи» в Ледовом дворце заявила о готовности в дальнейшем совмещать карьеру и учебу, передает корреспондент NEWS.ru. В этом году певица окончила девятый класс с красным дипломом.

Я сдавала английский и географию. Некоторые говорят, что сейчас нет необходимости в высшем образовании, но я буду учиться. Мне это интересно, я люблю получать знания. Я смогу совмещать карьеру и учебу. В последние полгода я была максимально пассивна в социальных сетях: в TikTok выходило буквально одно видео в месяц, потому что я сместила свой фокус. Этим летом я постараюсь возобновить эти занятия — сейчас работаю над новым материалом, а также сама пишу новые песни, — заявила видеоблогер.

Ранее бывшая жена российского актера Виталия Гогунского Ирина Маирко потребовала от него оплаты личного водителя для дочери. По ее мнению, артист должен покрывать расходы на ребенка на общую сумму около 180 тыс. рублей.