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17 июля 2026 в 10:39

Мошенники нацелились на подростков с iPhone

Мошенники блокируют iPhone подростков через iCloud и требуют деньги

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Мошенники находят подростков, использующих устройства Apple, и под разными предлогами убеждают их войти в подконтрольную злоумышленникам учетную запись iCloud, сообщили РИА Новости в пресс-службе МВД РФ. После этого аферисты блокируют гаджет и требуют выкуп за разблокировку.

По данным ведомства, злоумышленники сначала выстраивают с несовершеннолетними доверительные отношения, а затем отправляют им фото якобы своего поврежденного телефона. Мошенник объясняет, что не может зайти в свой iCloud, и просит подростка войти в его учетную запись, например, чтобы распечатать билеты или срочные материалы.

Как только жертва выполняет просьбу, устройство блокируется, а злоумышленник требует вознаграждение за восстановление доступа, угрожая в противном случае удалить личные данные или сделать телефон непригодным для использования.

Ранее россиян предупредили о мошенниках, которые обманывают людей, предлагая услуги по анализу воды. Аферисты пытаются вызвать доверие, обещая провести анализ с помощью специального оборудования.

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