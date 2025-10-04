«Мы ищем дырки»: Милонов оправдался за новый iPhone Милонов признался в использовании iPhone 17 Pro для поиска уязвимостей в системе

Пользоваться iPhone необходимо, чтобы находить «уязвимости и дырки» в системе и тестировать их для установки российского ПО, заявил депутат Госдумы Виталий Милонов. Ранее его заметили с новым iPhone 17 Pro оранжевого цвета.

Мы с группой молодых ленинградских ученых из совета ветеранов ищем сейчас уязвимости и дырки в операционной системе для того, чтобы поставить туда полноценное российское ПО, — объяснил Милонов.

Депутат подчеркнул, что покупки дорогих гаджетов в пафосных магазинах он не одобряет, и призвал россиян покупать смартфоны не в дорогих салонах, а в комиссионных магазинах. По его мнению, именно в комиссионках иностранцы сдают свои телефоны, продавая их за половину стоимости, чтобы «купить билеты в Мариинский театр или на Надежду Кадышеву».

Ранее Милонов объяснил новую покупку необходимостью протестировать гаджет для съемки интерьеров дворцов, поскольку его прежний телефон Nokia Lumia 625 вышел из строя. При этом в 2024 году политик называл покупателей дорогих айфонов «бахнутыми» и «чилийскими лошарами».