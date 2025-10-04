Клуб «Валдай»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 31.10.2025, не оферта.
04 октября 2025 в 19:50

«Мы ищем дырки»: Милонов оправдался за новый iPhone

Милонов признался в использовании iPhone 17 Pro для поиска уязвимостей в системе

Виталий Милонов Виталий Милонов Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Пользоваться iPhone необходимо, чтобы находить «уязвимости и дырки» в системе и тестировать их для установки российского ПО, заявил депутат Госдумы Виталий Милонов. Ранее его заметили с новым iPhone 17 Pro оранжевого цвета.

Мы с группой молодых ленинградских ученых из совета ветеранов ищем сейчас уязвимости и дырки в операционной системе для того, чтобы поставить туда полноценное российское ПО, — объяснил Милонов.

Депутат подчеркнул, что покупки дорогих гаджетов в пафосных магазинах он не одобряет, и призвал россиян покупать смартфоны не в дорогих салонах, а в комиссионных магазинах. По его мнению, именно в комиссионках иностранцы сдают свои телефоны, продавая их за половину стоимости, чтобы «купить билеты в Мариинский театр или на Надежду Кадышеву».

Ранее Милонов объяснил новую покупку необходимостью протестировать гаджет для съемки интерьеров дворцов, поскольку его прежний телефон Nokia Lumia 625 вышел из строя. При этом в 2024 году политик называл покупателей дорогих айфонов «бахнутыми» и «чилийскими лошарами».

депутаты
айфоны
Госдума
Виталий Милонов
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Премьер Грузии пообещал наказать участников штурма дворца
«Ахмат» потерпел первое поражение после прихода Черчесова
В Грузии подвели первые итоги муниципальных выборов
Стало известно, кто лидирует в парламентских выборах Чехии
«Все больницы забиты такими»: Сергей Жуков о причине госпитализации матери
Грету Тунберг искусали клопы в израильской тюрьме
Раскрыт победитель на выборах мэра Тбилиси
Подросток чуть не лишился ног из-за атаки БПЛА на Белгородскую область
Сравнения с Борисовым, мечты о детях, театр: как живет актер Олег Гаас
Рой дронов, исчезнувшие в тайге, элита ВСУ в панике: что дальше
«Философия простая»: в Раде раскритиковали Зеленского из-за ВСУ
«Мы ищем дырки»: Милонов оправдался за новый iPhone
«Перед друзьями даже»: дочь Виктории Бони пожаловалась на популярность мамы
Украинские дроны чуть не убили мужчину на автовокзале в Брянской области
В Буланаше 16-летняя школьница погибла после падения с девятого этажа
Бразильская фешен-блогер попала под грузовик в свой день рождения
На Западе привели подробности о дронах над аэропортом Мюнхена
В Индии раскрыли, как Путин на «Валдае» послал Западу важный сигнал
СК подключился к поиску пропавшего подростка в российском регионе
Гороскоп на неделю с 6 октября: что ждет каждый знак зодиака?
Дальше
Самое популярное
Кучмачи из баклажанов по-грузински! Баклажаны, лучок и кинза. Всего 20 минут — и на столе шедевр!
Общество

Кучмачи из баклажанов по-грузински! Баклажаны, лучок и кинза. Всего 20 минут — и на столе шедевр!

Наемники «предали» ВСУ, мощный удар ФАБ: новости СВО к утру 3 октября
Регионы

Наемники «предали» ВСУ, мощный удар ФАБ: новости СВО к утру 3 октября

Адский удар в Харькове, трагедия Якутии, компенсации по вкладам: что дальше
Россия

Адский удар в Харькове, трагедия Якутии, компенсации по вкладам: что дальше

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.