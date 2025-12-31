Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
31 декабря 2025 в 11:17

Почему не работает WhatsApp 31 декабря: где сбои в РФ, когда заблокируют

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Сегодня, 31 декабря, россияне столкнулись с массовым сбоем в работе WhatsApp (принадлежит Meta, организация признана в РФ экстремистской, деятельность запрещена). Что об этом известно, в чем причины?

Где в России не работает WhatsApp 31 декабря

Согласно данным сервиса «Сбой.рф», в среду, 31 декабря, пользователи WhatsApp столкнулись с некорректной работой приложения как на мобильных, так и на стационарных устройствах. Жалобы поступают на длительную отправку сообщений, отсутствие оповещений, сбои при загрузке фото, видео и совершении звонков, а также полное отсутствие доступа к мессенджеру.

Порядка 34% сообщений о сбоях в работе WhatsApp 31 декабря приходятся на Москву, 7% — на Санкт-Петербург, Алтайский и Камчатский каря, Томскую, Псковскую, Челябинскую, Смоленскую и Новосибирскую области, 3% — на Ставрополье, Тульскую область и Хабаровский край.

Почему не работает WhatsApp 31 декабря

Роскомнадзор последовательно вводит ограничения на работу WhatsApp из-за нарушений российского законодательства. В ведомстве обратили внимание, что мессенджер используется для организации и проведения терактов в стране, а также для мошенничества.

«В случае если требования российского законодательства так и не будут выполнены мессенджером, то он будет полностью заблокирован», — предупредили в ведомстве.

Президент России Владимир Путин заявил, что главная проблема работы зарубежных мессенджеров в стране заключается в соблюдении российского законодательства.

«В отношении Telegram и других мессенджеров проблема только в одном — в соблюдении российских законов. И проблема этих мессенджеров заключалась в том, что политическое руководство их стран не давало им возможности соблюдать наши законы, накладывая определенные ограничения. Этим и были вызваны соответствующие действия по замедлению, по скоростям и так далее. Нужно ли было это делать? Конечно», — отметил он.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Как скоро полностью заблокируют WhatsApp

Зампредседателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов в беседе с NEWS.ru предположил, что WhatsApp будет заблокирован в России после Нового года.

По мнению парламентария, переходный период будет составлять около двух месяцев. За это время пользователи смогут перейти на другие мессенджеры, после чего WhatsApp будет заблокирован.

Дизайнер и блогер Артемий Лебедев также предрек скорую блокировку мессенджера на территории России.

«WhatsApp решил не сотрудничать с российскими властями, поэтому будет задушен», — сказал он.

Основной альтернативной площадкой заблокированным в России приложениям, по мнению опрошенных NEWS.ru экспертов, станет мессенджер MAX. Также в качестве альтернативы в РФ остались продукты «Яндекса», VK и некоторые зарубежные сервисы.

Эксперт по кибербезопасности Павел Мясоедов отметил, что MAX «отвечает всем потребностям с запасом», более того, у мессенджера есть отдельный департамент и служба, которые борются с мошенниками.

Мария Баранова
