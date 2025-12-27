Смена фамилии, отсутствие мужа, бомбоубежище: как живет Алина Ланина

Звезда ситкома «СашаТаня» Алина Ланина продолжает творческую деятельность. В каких проектах она задействована сейчас, что говорила о спецоперации?

Чем известна Ланина

Алина Ланина (настоящая фамилия — Кизиярова) родилась 3 марта 1989 года в поселке Рефтинский Свердловской области. В интервью журналисту Светлане Баласанян артистка объясняла, что сменила фамилию, поскольку настоящая была для нее «чужой».

«С фамилией были проблемы — постоянно путали ее, даже в титрах писали неправильно. Зачем мучить людей, зачем им запоминать эту сложную фамилию? Тем более она действительно не принадлежит мне по крови. Мой папа — обычный Саша Кузнецов, но его воспитал отчим, и он носил фамилию Кизияров. Он относится к ней с трепетом», — объясняла она.

Актриса окончила актерский факультет Екатеринбургского государственного театрального института. Известность ей принесла роль Евы в комедийном сериале «СашаТаня», где она работала с Андреем Гайдуляном, Валентиной Рубцовой и Алексеем Климушкиным.

Также Ланина снималась в проектах «Зайцев + 1», «Склифосовский», «Принц Сибири», «Защитники», «Серебряный бор», «Отчий берег», «Формула преступления», «Любовники», «Вероника», «Овчарка» и других.

Всего в ее фильмографии на данный момент 50 работ.

Актриса Алина Ланина Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС

Что известно о личной жизни Ланиной

Алина Ланина не разглашает имя своего возлюбленного, но известно, что он старше ее на 12 лет и тоже работает в сфере кинематографа.

Пара воспитывает двоих детей — сына Льва и дочь Надежду. При этом их отношения не узаконены официально.

«Я никогда не была официально замужем. Даже за Сильвестром. Отец у детей один, он не женат, и он лучший папа на земле. Я замуж не хочу», — заявила Ланина в соцсетях.

Что Ланина говорила о спецоперации

В день начала спецоперации Алина Ланина вместе с сыном и няней находилась в Киеве. Она вспоминала, что свой день рождения, 3 марта, встречала в бомбоубежище, и к ней пришло важное осознание.

«Я поняла: самое важное, как оказалось, — это не сколько любили меня, а сколько любила я. Причем понятие „любовь“ в его самом широком смысле: к родителям, к детям, к еде, к природе. Естественно, оказавшись лицом перед смертью, ты теряешь интерес ко всему материальному, но я думала, что становится важно, сколько людей тебя любит. А оказалось, что это не имеет значения. Перед глазами пролетали абсолютно неожиданные вещи. Я думала: как хорошо, что я влюбилась в того парня, как хорошо, что я видела горы, как хорошо, что я испытала материнскую любовь. Но я вообще не вспомнила, как люди мне аплодировали или как кто-то за мной красиво ухаживал», — рассказала Ланина в интервью Светлане Баласанян.

Актриса Алина Ланина Фото: Pavel Kashaev/Global Look Press

Также актриса отметила, что в тот момент впервые испытала страх, «когда прямо трясет». Уехать из Киева Ланина смогла через несколько дней.

«Путь между горячими точками мы прошли с незнакомыми украинцами, которые абсолютно безвозмездно приехали за нами из Винницы в Киев, довезли до границы с Молдавией и уехали. Потом мы оказались в Дубае. Интересное наблюдение за собой — я не пролила ни одной слезинки, пока мы были на Украине, а после прорыдалась в море», — вспоминала она.

При этом Ланина не высказывала свое мнение об СВО.

«Я внесена в черные списки на Украине, потому что я не осудила спецоперацию, но я намеренно не высказываюсь на эту тему. Я не высказываюсь, потому что во время нахождения в Киеве осознала еще одну важную вещь: словом можно убить. Мы каждый день наблюдали перестрелки на улицах, когда люди, которым выдали оружие, стреляли непонятно в кого и непонятно за что. Это были люди, начитавшиеся разных постов в соцсетях. Причем некоторые люди писали посты с добрыми намерениями, но те, другие, находившиеся в бреду, не так их понимали и хотели справедливости. Поэтому надо думать о том, какие последствия сказанное тобой слово может повлечь для других. Так что я не высказываюсь, поскольку вижу: от этого только отрицательные последствия», — добавила артистка.

Чем сейчас занимается Ланина

Алина Ланина продолжает творческую деятельность. Она задействована в постановках «Слишком женатый таксист», «Боинг-Боинг», «Номер 13», «Третий — лишний?» и «Телохранительница».

В 2025 году актриса снялась в фильме «Тимур и его команда». В скором времени также можно будет увидеть сериал «Большой человек» с ее участием.

