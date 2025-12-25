Новый год — 2026
25 декабря 2025 в 14:55

Слухи об операции, похудение, слова о Путине: как живет Станислав Дужников

Станислав Дужников Станислав Дужников Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Заслуженный артист России Станислав Дужников продолжает творческую деятельность. В каких проектах он задействован сейчас, правда ли, что ему уменьшили объем желудка для борьбы с лишним весом?

Чем известен Дужников

Станислав Дужников родился 17 мая 1973 года в Саранске. Окончил театральное училище имени Щукина.

Дужников снимался в картинах «Барышня-крестьянка», «ДМБ», «Дальнобойщики», «Умножающий печаль», «Май», «Воронины», «Неуловимая четверка», «Колечко с бирюзой», «Ивановы-Ивановы», «Близкие», «Угрюм-река», «Шоу большой страны», «ВСЛУХ!», «Костя — Вера», «Водитель-олигарх» и других.

Всего в его фильмографии более 80 работ.

Что известно о личной жизни Дужникова

Первой женой Станислава Дужникова была коллега Кристина Бабушкина. В браке родилась дочь Устинья.

В 2013 году Дужников начал встречаться с дизайнером Катериной Волгой. Артист сделал предложение возлюбленной, но они до сих пор не узаконили отношения. В 2019 году Волга объясняла это тем, что актер занят на съемках. При этом Дужников и Волга праздновали бракосочетание в индонезийском стиле, однако юридической силы такая церемония не имеет.

Как Дужников смог похудеть

Станислав Дужников поправился на 20 кг ради роли Леонида Воронина в сериале «Воронины», который транслировался на канале СТС с 2009 по 2019 год.

«Если бы меня не заинтересовал проект, я бы вряд ли пошел на такой шаг. Но „Воронины“ меня действительно зацепили. Я отдавал себе отчет в том, что лишние 20 кг необходимы для создания образа, в который мне предстояло вжиться», — объяснял артист.

Однако в 2016 году Дужников похудел почти на 50 кг благодаря бассейну, тренажерному залу и отсутствию плотного ужина.

Станислав Дужников Станислав Дужников Фото: Ekaterina Tsvetkova/Global Look Press

«Все килограммы, набранные когда-то специально для роли Лени Воронина, в прошлом. Тогда я усиленно старался потолстеть: ел шесть раз в день, налегал на мучное и сладкое. Потом, спустя определенное время, начал думать о похудении: все-таки для других проектов я режиссерам интересен в более легком весе. У каждого своя диета. Меня спасают бассейн, тренажерный зал и отсутствие плотного ужина. После спектакля возвращаюсь домой, пью кефир или чай с ложкой меда — и голод отступает», — рассказывал он.

Правда ли, что Дужникову уменьшили объем желудка

В июне 2025 года Telegram-канал SHOT заявил, что Станислава Дужникова прооперировали в Москве. По данным канала, артисту якобы уменьшили объем желудка для борьбы с лишним весом, так как из-за проблем со здоровьем у него развился сахарный диабет.

По информации Telegram-канала Mash, хирургическое вмешательство длилось три часа.

При этом сам Дужников опроверг сообщения о якобы перенесенной операции по уменьшению желудка. Он заявил, что ничего не знает об этих публикациях и не обращался к медикам.

«С чего вы взяли? Какая операция? Вы что несете? Врут!» — прокомментировал актер.

Что Дужников говорил о Путине

В 2021 году Станислав Дужников высказал свое мнение о послании президента России Владимира Путина Федеральному собранию. Он подчеркнул, что это выступление — лучший способ для президента донести свою позицию до граждан.

«Ежегодное послание Владимира Владимировича я считаю самым лучшим способом общения с людьми своей страны, не только на уровне взаимодействия президента со своими подопечными, но и практически со всем населением Российской Федерации», — заявил артист.

По его мнению, руководство страны всегда должно выстраивать доверительные отношения с населением и иметь близкий контакт с людьми.

Станислав Дужников Станислав Дужников Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости

«Эффективность и последствия послания Владимира Путина определять будет наше будущее поколение, когда оно будет смотреть на это время как на историю. Я надеюсь на положительные и позитивные последствия, которые будут направлены на улучшение качества жизни и экономического положения в России, что упростит и улучшит жизнь граждан страны», — добавил Дужников.

Чем сейчас занимается Дужников

Станислав Дужников продолжает творческую деятельность.

В скором времени выйдет драма «1812. Охота на императора» с его участием.

