Причина похудения, висячая стопа, коллега в ВСУ: как живет Ольга Картункова

Актриса Ольга Картункова прославилась благодаря участию в КВН и съемкам в шоу «Однажды в России». Как сейчас складываются ее карьера и личная жизнь?

Чем известна Картункова

Ольга Картункова (Рудакова) родилась 4 марта 1978 года в ставропольском селе Винсады. Она окончила юридический институт по специальности «делопроизводитель», работала методистом в Доме культуры.

Творческая карьера Картунковой началась с участия в КВН в составе пятигорской команды «Ноев ковчег». В 2010 году артистка стала капитаном команды, которая сменила название на «ГородЪ ПятигорскЪ». Под ее руководством был получен Кубок чемпионов Первой лиги КВН. Через год команда Пятигорска перешла в Высшую лигу КВН и в 2013 году стала ее чемпионом.

В 2014 году Картункова начала сниматься в юмористическом шоу «Однажды в России», позднее стала сниматься в кино. На настоящий момент в ее фильмографии более 10 работ, включая ленты «Жених», «Две девицы на мели», «Сеструха», «СамоИрония судьбы», «Иван Васильевич меняет все» и другие.

Что известно о личной жизни Картунковой

В 1997 году Ольга Картункова вышла замуж за Виталия Картункова. В браке родились двое детей — дочь Виктория и сын Александр.

В 2023 году артистка сообщила о разводе с супругом. Сейчас она состоит в отношениях со своим концертным директором Владимиром.

Ольга Картункова Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Что известно о похудении Картунковой

Во время начала своей юмористической карьеры Ольга Картункова весила больше 100 килограммов. За последние годы ей удалось сбросить 84 килограмма.

В шоу «Вопрос ребром» артистка рассказала, что решилась на похудение после того, как получила перелом ноги и был риск лишиться конечности.

«До сих пор я хожу в протезе. У меня висячая стопа. И это нужно все контролировать. Тяжело, нога отекает. Ой, отеков сколько было, мама дорогая! Но, если бы не эта травма, я бы до сих пор пребывала в том весе и радовала зрителей, которые полюбили меня именно той, которая есть. <…> Мне сказали, что-либо я вообще лишусь ноги, либо у меня хотя бы что-то останется. И в Москве делали операцию, и в Израиле. Я была вынуждена похудеть! А потом, когда уже начала сбрасывать вес, я поняла, что это довольно-таки неплохо», — поделилась она.

Картункова призналась, что неоднократно сталкивалась с травлей из-за лишнего веса и даже думала об уходе со сцены.

«Думала: „Да ну на фиг. Уеду! У меня есть точка на рынке, буду торговать“. Настолько меня довели комментарии», — рассказала артистка на YouTube-шоу Ивана Абрамова.

Как Картункова оказалась в черном списке КВН

Ольга Картункова в 2023 году сообщила, что попала в черный список Клуба веселых и находчивых после участия в шоу «Игра» на ТНТ, которое повторяло концепцию КВН и было закрыто до окончания сезона.

«Я знаю, что были списки: „Не пускать на сочинский фестиваль“. Кто-то мне сказал, что я в этих списках. Мне так было обидно. Собственно говоря, мы ничего смертельного не сделали, мы продолжили играть. Это в нас сидит», — сказала Картункова в шоу Иды Галич «Есть вопросики».

Как Картункова отреагировала на решение коллеги вступить в ВСУ

Ольга Картункова в беседе с NEWS.ru фактически отреклась от коллеги по шоу «Однажды в России» Игоря Ласточкина. Они играли бывших супругов в одном из скетчей, эфиры с ними выходили с 2014 по 2018 год.

После решения мужчины вступить в Вооруженные силы Украины Картункова заявила, что не знает его.

«Первый раз о нем слышу. Я такого не знаю», — сказала она.

Проведение спецоперации артистка не комментировала.

Ольга Картункова Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Чем сейчас занимается Картункова

Ольга Картункова в 47 лет продолжает творческую деятельность. На днях с ней состоялась премьера фильма «Елки-12».

Также в этом году с артисткой на экраны вышли ленты «Невероятные приключения Шурика» и «Сеструха-3».

