Зимний туман и холод до -14? Погода в Москве в начале недели: чего ждать

В начале следующей недели в Москве ожидаются снегопады, рассказал ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. Что еще известно о прогнозе погоды в столичном регионе с 22 по 24 декабря, ждать ли зимних туманов и холода до -14 градусов?

Какая погода будет в Москве в начале недели

По словам Евгения Тишковца, в понедельник, 22 декабря, в Москве в тыловой части циклона пройдут кратковременные снегопады.

«Ветер подвернет с западных на северные румбы, 5–10 м/с. Столбики термометров будут колебаться около 0 градусов, а примерно с 17 часов уйдут в „минус“, и начнется полярное вторжение, которое на пик выйдет к среде, когда морозы окрепнут до -15 градусов. По уточненным данным, ожидается, что появившийся сегодня небольшой снежный покров будет постепенно увеличиваться и к следующим выходным достигнет 5–7 см, а к Новому году высота сугробов составит 13 см. Зима порадует москвичей в преддверии Нового года», — сообщил синоптик.

По данным метеоцентров, 22 декабря в российской столице температура воздуха в утренние и дневные часы будет держаться около 0 градусов, временами возможны осадки в виде мокрого снега и дождя. Однако уже во второй половине дня начнется резкий поворот к зиме. К вечеру столбик термометра опустится до -3 градусов, а ночью похолодает до -7 градусов. Ветер усилится, сменив направление на северо-западное, что усилит ощущение холода.

Во вторник, 23 декабря, температура в течение всего дня будет устойчиво отрицательной. Днем ожидается около -12 градусов, а ночью мороз усилится до минус -14 градусов. Давление продолжит повышаться, достигнув отметки 754–755 мм ртутного столба.

В среду, 24 декабря, морозы немного отступят, но погода останется зимней. Ночью будет по-прежнему холодно, около -11 градусов, но днем температура поднимется до -6 градусов. Главным изменением станет возвращение осадков. Днем и вечером прогнозируется снег, который может быть умеренным. Ветер сменится на западный, а атмосферное давление стабилизируется.

Таким образом, в Москве в начале следующей недели зимних туманов не ожидается, но прогнозируются холода до -14 градусов.

Какая погода будет в Санкт-Петербурге в начале недели

Главный синоптик Санкт-Петербурга Александр Колесов сообщил, что на следующей неделе придет волна похолодания.

«Ну а теперь всех любителей европейской зимы придется расстроить, так как приходит к нам похолодание уже в понедельник, 22 декабря, и начинается задержавшийся зимний период. Снега пока много не видно, но к середине недели поверхность прикроет снежным покровом даже в Санкт-Петербурге. Температура воздуха понизится до -8 градусов. По области будет и ниже намного. В дальнейшем могут быть и кратковременные оттепели, так как льда на заливе нет, и западный ветер может выносить в отдельные моменты более теплый воздух. Но главное, что зима начинается. А уж фон температуры, особенно в какие периоды он будет более низким, будем уточнять постоянно», — пояснил метеоролог.

