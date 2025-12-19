Проливной дождь и тепло до +5? Погода в Москве в конце декабря: чего ждать

Устойчивый снежный покров может сформироваться в Москве в последние дни 2025 года, заявил ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Михаил Леус. Что еще известно о прогнозе погоды в столичном регионе с 20 по 31 декабря, ждать ли проливных дождей и тепла до +5 градусов?

Какая погода будет в Москве в конце декабря

По словам Михаила Леуса, ближайшие осадки в виде снега ожидаются в Москве 21 и 22 декабря, но их количество будет минимальным.

«Во вторник холодный фронт отметится небольшим снегом и вызовет в Москве понижение температуры до границ климатической нормы — днем в мегаполисе уже от −2 до −5 градусов, но и тут на появление снежного покрова рассчитывать не приходится. Пока вся надежда на образование снежного покрова в Москве связана с началом последней недели уходящего года. Уже 22 и 23 декабря возможно выпадение до 1–6 см снега, что существенно ниже климатической нормы, которая для финала декабря составляет 17–19 см, и лишь с большой натяжкой может поспособствовать снежным развлечениям. Однако до конца года еще почти две недели, и прогнозы могут быть скорректированы», — рассказал синоптик.

Также ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал, что к концу года в российскую столицу придут морозы и сильные осадки в виде снега.

«По предварительным прогнозам, минусовые температуры сохранятся до конца декабря, пройдут снегопады, снежный покров может подрасти до 4–7 см, а Новый год москвичи и жители Центральной России встретят с бодрящими морозцами и снегом до 9 см», — отметил метеоролог.

По данным метеорологических центров, период с 20 по 21 декабря в Москве станет кульминацией декабрьской оттепели. В субботу, 20 декабря, температура будет колебаться около нулевой отметки. В воскресенье, 21 декабря, ожидается до +2 градусов днем. Однако основная особенность этих дней — высокая влажность и осадки в виде мокрого снега и дождя, которые создадут высокий риск гололедицы на дорогах и тротуарах. Ветер будет юго-западным, умеренной силы.

В понедельник, 22 декабря, столбик термометра стремительно опустится до −5 градусов. С 23 по 28 декабря в столицу вернутся устойчивые зимние морозы, когда дневная температура составит до −9 градусов, а ночная может опускаться до −12 градусов.

Предновогодние дни, с 29 по 31 декабря, сохранят морозную атмосферу. Днем температура будет держаться на уровне −5 градусов, а ночью — опускаться до −9 градусов.

Таким образом, в Москве в конце декабря проливных дождей и тепла до +5 градусов не ожидается.

Какая погода будет в Санкт-Петербурге в конце декабря

По предварительным данным метеосервисов, в Северной столице 20 и 21 декабря ожидаются осадки в виде дождя, а воздух прогреется до +4 градусов. Ночные значения также окажутся положительными — от +2 до +4 градусов.

В понедельник, 22 декабря, начнется переходный этап. Утром еще возможны осадки при +1 градусе, однако в течение дня столбик термометра стремительно поползет вниз, и к вечеру ударит мороз до −4 градусов. Во вторник и среду прогнозируется устойчивая отрицательная температура. Днем около −7 градусов, а ночью воздух остынет до −9 градусов.

С 25 по 30 декабря морозы немного ослабнут. Дневная температура будет колебаться в диапазоне от +2 до −3 градусов, а ночная — от −1 до −8 градусов. Периодические снегопады продолжат обновлять снежный покров в городе.

Встречать 2026 год петербуржцы, скорее всего, будут при характерной зимней погоде. Согласно прогнозу, день 31 декабря ожидается облачным, с температурой около нуля днем и −5 градусов ночью.

