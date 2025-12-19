Магнитные бури сегодня, 19 декабря: что завтра, сильные боли, давление

Сегодня, 19 декабря, магнитосфера Земли будет находиться в спокойном состоянии, сообщили эксперты из Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН. Каков прогноз на завтра?

Будут ли магнитные бури 19 и 20 декабря

По информации ученых ИКИ РАН, вероятность возникновения магнитной бури сегодня, 19 декабря, составляет всего 21%.

«Вероятность возникновения магнитной бури составляет 21%. Вероятность появления сильного магнитного шторма — 25%. Вероятность спокойной магнитосферы — 54%. За последние три часа состояние магнитосферы было спокойным», — пояснили ученые.

По данным портала my-calend, сегодня ожидаются слабые геомагнитные возмущения силой три балла.

«Вспышки на Солнце вызывают магнитные бури на Земле, которые влияют на самочувствие людей. Наиболее остро их влияние ощущают люди с заболеваниями сердечно-сосудистой, нервной и дыхательной системы, опорно-двигательного аппарата, маленькие дети, пожилые люди, беременные женщины. У людей с хроническими заболеваниями возможны обострения недугов. Магнитные бури особо опасны для людей с хронически повышенным или пониженным артериальным давлением, с болезнями сердца. Около 70% гипертонических кризов, инфарктов и инсультов случается именно во время магнитных бурь», — говорится в публикации.

Эксперты ИКИ РАН уточнили, что завтра, 20 декабря, на Земле магнитной бури не прогнозируется.

Что может ухудшить состояние во время магнитной бури

Врач, доцент Сеченовского университета Павел Бережанский советует людям с хроническими заболеваниями сердца и сосудов в период магнитных бурь пить больше воды и придерживаться здорового образа жизни.

«Дело в том, что сильные геомагнитные возмущения влияют на вязкость крови. В группе риска находятся люди с хроническими сердечно-сосудистыми заболеваниями, диабетики и астматики. Также во время магнитных бурь количество гипертонических кризов и инсультов возрастает вдвое. Также нужно пить больше жидкости, необходимо примерно на один литр увеличить свой обычный дневной объем. Еще помогает контрастный душ. Переключая постепенно воду от горячей к холодной, вы улучшите поступление кислорода к тканям за счет сужения и расширения сосудов», — заявил он.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Прогулки и контрастный душ помогут справиться со слабостью в период геомагнитных возмущений, заявила NEWS.ru заведующая Центром общественного здоровья и медицинской профилактики Ольга Чиркова.

«Для того чтобы справиться со слабостью, также следует высыпаться, вводить в рацион продукты, богатые калием, магнием и кальцием, например, картофель, бананы, орехи, шпинат, пить достаточно воды, минимизировать алкоголь и кофеин, исключить сигареты, жирную и острую пищу. При низком артериальном давлении можно принимать натуральные адаптогены, но только после консультации с врачом», — пояснила медик.

Читайте также:

Нудные ветра и холод до -9? Погода в Москве в январские выходные: что ждать

Обильные дожди и тепло до +6? Погода в Москве в конце недели: чего ждать

Трескучий мороз и холодрыга до -18? Погода в Москве в феврале: чего ждать