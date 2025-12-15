Нудные ветра и холод до -9? Погода в Москве в январские выходные: что ждать

Нудные ветра и холод до -9? Погода в Москве в январские выходные: что ждать

В начале 2026 года в Москве ожидаются осадки в виде снега и слабоотрицательные температуры, заявил NEWS.ru синоптик Александр Ильин. Что еще известно о прогнозе погоды в столичном регионе в течение январских выходных, ждать ли нудных ветров и холода до -9 градусов?

Какая погода будет в Москве в январские выходные

По словам Александра Ильина, в Москве в начале январских выходных будет стоят спокойная и мягкая погода.

«В Московском регионе температура составит от ноля до пяти градусов мороза. Днем будет идти снег, вечером — небольшой снег, а ночью 1 января по области температура может опускаться от 3 до 8 градусов мороза, снежок совсем небольшой. Днем 1 января температура снова будет находиться в пределах от 0 до -5 градусов, будет небольшой снежок. Прогнозируется такая спокойная, мягкая погода со снегом», — пояснил синоптик.

По предварительным данным метеорологических центров, в четверг, 1 января, ожидается пасмурный день со снегопадом, который может быть сильным в ночные и утренние часы. Температура воздуха днем составит около -3 градусов, а ночью опустится до -8 градусов. В пятницу, 2 января, станет заметно холоднее. Дневная температура понизится до -5 градусов, а ночная — до 9 градусов мороза. Осадки в этот день маловероятны, небо будет пасмурным с прояснениями.

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Пик похолодания придется на первые выходные дни нового года. В субботу, 3 января, днем прогнозируется -6 градусов, ночью - до -10 градусов. Воскресенье, 4 января, и понедельник, 5 января, будут еще более морозными. Ночные температуры могут достигать -12 градусов. Атмосферное давление в эти дни будет расти, устанавливаясь на высоких отметках около 749–751. Осадков в этот период практически не ожидается, а ветер будет слабым, северных направлений. Во вторник, 6 января, и в среду, 7 января, столбики термометров покажут днем от -7 до -9 градусов, а ночью опустятся до -12 градусов.

Начиная с четверга, 8 января, наметится тенденция к очень плавному и слабому потеплению. Температура будет медленно, но неуклонно повышаться. К субботе, 10 января, и воскресенью, 11 января, дневные значения вернутся к отметкам около -4 градусов, а ночные составят -7 градусов. Погода останется преимущественно облачной, а вероятность осадков, которые будут выпадать в виде снега, вновь возрастет.

Таким образом, в российской столице в течение январских выходных ожидаются нудные ветра и холод до -9 градусов.

Какая погода будет в Санкт-Петербурге в январские выходные

Новогодняя ночь, с 31 декабря на 1 января, встретит жителей Санкт-Петербурга морозной погодой. Утром 1 января температура воздуха составит около -3 градусов, а к ночи может опуститься до -7 градусов. Погода будет пасмурной, возможен слабый снег.

В последующие дни морозы немного усилятся. Пик похолодания ожидается в период с 2 по 7 января. В эти дни дневные температуры прогнозируются на уровне от -4 до -6 градусов, а ночные будут колебаться от -7 до -10 градусов. Ветер сохранит юго-западное направление, его скорость будет умеренной. Атмосферное давление останется стабильно высоким, в основном в пределах 758–762 миллиметров ртутного столба.

Начиная с 8 января синоптики прогнозируют в Северной столице небольшое, но заметное потепление. Дневная температура поднимется до -2 градусов, а ночная составит около -7 градусов. В частности, 9 и 10 января днем ожидается около -3 градусов, что немного мягче крещенских морозов первой недели года. К 11 января прогнозируется пасмурная погода со слабыми осадками и температурой, колеблющейся около 0 градусов в течение всего дня. Это может привести к мокрому снегу или слякоти.

Читайте также:

Магнитные бури сегодня, 15 декабря: что завтра, эмоциональные перегрузки

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 15 декабря: где сбои в РФ

Что будет с рублем? Курс сегодня, 15 декабря, что с долларом, евро и юанем