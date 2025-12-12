Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
12 декабря 2025 в 07:00

Москвичам рассказали о погоде в новогоднюю ночь

Синоптик Ильин: в новогоднюю ночь в Москве будет мягкая погода со снегом

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
В новогоднюю ночь в Москве ожидается мягкая погода со снегом, заявил NEWS.ru cиноптик Александр Ильин. Он также отметил, что к этой дате уже сформируется устойчивый снежный покров.

В Московском регионе температура составит от ноля до пяти градусов мороза. Днем будет идти снег, вечером небольшой снег, а ночью 1 января по области температура может опускаться от трех до восьми градусов мороза, снежок совсем небольшой. Днем 1 января температура снова будет находиться в пределах от ноля до минус пяти градусов, будет небольшой снежок. Прогнозируется такая спокойная, мягкая погода со снегом, — рассказал Ильин.

Ранее синоптик Александр Шувалов заявил, что в ближайшее время в Москве ожидается временное понижение температуры, после которого наступит потепление. Однако, по его словам, не следует ожидать, что столбики термометров значительно поднимутся выше нуля.

До этого Гидрометцентр РФ предупредил, что первая метель этой зимы накроет Москву и область уже 12 декабря. Синоптики ожидают, что порывы ветра могут достигать 17 м/с.

