Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
11 декабря 2025 в 16:30

Синоптик ответил, наступит ли настоящая зима в Москве в ближайшие дни

Синоптик Шувалов: кратковременное похолодание в Москве сменит оттепель

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

В ближайшее время в Москве ожидается временное понижение температуры, после которого наступит потепление, заявил NEWS.ru синоптик Александр Шувалов. Однако, по его словам, не следует ожидать, что столбики термометров значительно поднимутся выше нуля.

Пока [на формирование постоянного снежного покрова и полноценную зиму в Москве] надеяться нельзя. Будет похолодание, но оно продлится три, максимум четыре дня, и потом сменится оттепелью. Максимум будет в воскресенье и понедельник, ночные температуры достигнут 7–12 градусов мороза, а дневные температуры будут несколько выше, — поделился Шувалов.

Ранее Гидрометцентр РФ предупредил, что первая метель этой зимы накроет Москву и область уже 12 декабря. Синоптики ожидают, что порывы ветра могут достигать 17 м/с.

Агроном Михаил Воробьев ранее заявил, что внезапные морозы без снежного покрова могут негативно сказаться на дачных растениях. По его словам, подобные неблагоприятные погодные условия могут привести к промерзанию почвы, что крайне вредно для растений.

погода
Москва
снег
осадки
Максим Кирсанов
М. Кирсанов
Софья Якимова
С. Якимова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В МИД предупредили о распространении фейков о переговорах по Украине
Стало известно, кто из актеров вернется во франшизу «Голодных игр»
Экс-подполковник СБУ обнародовал документы о причастности Запада к Майдану
Ветеринар рассказал, какие новогодние атрибуты опасны для животных
Волочкова выступила за естественную красоту зрелых женщин
К обвиняемым в покушении на Симоньян выдвинули иск на 35 млн рублей
На «Госуслугах» появился сервис для беременных
Российский космонавт удивил признанием о тоске по «третьему небу» на МКС
В Госдуме ответили, как не допустить нападения НАТО на Калининград
Европу потрясла еще одна кража из музея
Международная федерация хоккея с мячом почтила память Скрынника
В ГД назвали несправедливостью размер квоты для российских лыжников
Жертвы «схемы Долиной» отключили пенсионерке свет в квартире
Взрыв в жилом доме под Волгоградом 11 декабря: жертвы, была ли атака ВСУ?
Москвичи смогут увидеть метеорный поток Урсиды
Инвалидность, операция, скандал из-за Ковальчук: куда пропал певец Чумаков
В подъезде дома в Москве нашли тела двух человек
Россиянам озвучили допустимую норму вина
Россиянин угодил в больницу после попытки забраться на елку
Тарасова оценила шансы Аделии Петросян на олимпийское золото
Дальше
Самое популярное
Пару яблок и немного муки! Жарю польские яблочные «рацушки». Пушистая и вкусная выпечка к чаю
Общество

Пару яблок и немного муки! Жарю польские яблочные «рацушки». Пушистая и вкусная выпечка к чаю

Картошку больше не жарю! Готовлю по-шведски с укропом и сметаной. Просто, сытно и по-домашнему
Общество

Картошку больше не жарю! Готовлю по-шведски с укропом и сметаной. Просто, сытно и по-домашнему

Приложение «Зеленая кнопка» вошло в шорт-лист «Премии Рунета 2025»
Общество

Приложение «Зеленая кнопка» вошло в шорт-лист «Премии Рунета 2025»

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.