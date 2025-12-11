Синоптик ответил, наступит ли настоящая зима в Москве в ближайшие дни Синоптик Шувалов: кратковременное похолодание в Москве сменит оттепель

В ближайшее время в Москве ожидается временное понижение температуры, после которого наступит потепление, заявил NEWS.ru синоптик Александр Шувалов. Однако, по его словам, не следует ожидать, что столбики термометров значительно поднимутся выше нуля.

Пока [на формирование постоянного снежного покрова и полноценную зиму в Москве] надеяться нельзя. Будет похолодание, но оно продлится три, максимум четыре дня, и потом сменится оттепелью. Максимум будет в воскресенье и понедельник, ночные температуры достигнут 7–12 градусов мороза, а дневные температуры будут несколько выше, — поделился Шувалов.

Ранее Гидрометцентр РФ предупредил, что первая метель этой зимы накроет Москву и область уже 12 декабря. Синоптики ожидают, что порывы ветра могут достигать 17 м/с.

Агроном Михаил Воробьев ранее заявил, что внезапные морозы без снежного покрова могут негативно сказаться на дачных растениях. По его словам, подобные неблагоприятные погодные условия могут привести к промерзанию почвы, что крайне вредно для растений.