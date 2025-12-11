Москвичам рассказали, когда на город обрушится первая метель этой зимы

Первая метель нынешней календарной зимы обрушится на Москву и область 12 декабря, сообщил ТАСС Гидрометцентр РФ. Там отметили, что порывы ветра могут достигнуть 17 м/с.

Днем в пятницу, 12 декабря, ожидается дождь со снегом, а местами — метель, — говорится в сообщении.

Синоптики добавили, что температура воздуха в Москве составит плюс 3–5градусов, в Подмосковье — от плюс 1 до 6 градусов. Вечером в столице похолодает до минус одного градуса, в области до минус трех.

Ранее ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что метеорологическая осень завершится в Москве 12 декабря. Он пояснил, что в выходные, 13–14 декабря, в столицу придет холодный фронт со снегопадом, морозами и сильным ветром. Синоптик отметил, что ночные температуры составят минус 7–10 градусов, а днем столбики термометров поднимутся до минус 4–7 градусов.

До этого сообщалось, что из-за теплой и бесснежной погоды в некоторых регионах России растения начали пробуждаться раньше времени, это может негативно сказаться на урожае.