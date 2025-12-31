Новый год — 2026
31 декабря 2025 в 18:33

Дмитриев опубликовал поздравление с видами Москвы

Кирилл Дмитриев Кирилл Дмитриев Фото: kremlin.ru/Сергей Бобылёв / РИА Новости
Глава РФПИ и спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев опубликовал новогоднее поздравление, пожелав здоровья, мира и процветания в 2026 году. Свое обращение он сопроводил мультипликационным роликом с зимними видами Москвы, опубликованным в соцсети X. В анимированном видео показаны известные столичные достопримечательности и улицы в праздничном зимнем оформлении.

Счастливого Нового года! Желаю вам и вашей семье здоровья, мира, радости и процветания в Новом году. Пусть 2026 год принесет больше света! — написал Дмитриев.

Ранее временный поверенный в делах США в России Дуглас Дайкхаус поздравил россиян с Новым годом от имени американского народа. Дипломат пожелал всем здоровья, мира и благополучия. Он признал, что последние годы принесли трудности и разногласия, но подчеркнул, что конфликты не должны определять будущее.

До этого замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев также опубликовал новогоднее видеопоздравление, в котором заявил, что искренне верит в близость победы России. По словам политика, уходящий год стал для страны особенным: это был Год защитника Отечества и 80-летия Великой Победы.

