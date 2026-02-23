Путин выразил поддержку семьям участников СВО

Президент России Владимир Путин выразил поддержку родным и близким участников СВО во время церемонии награждения бойцов в Кремле. Российский лидер также поблагодарил военнослужащих за героизм, трансляцию события вела пресс-служба Кремля.

Желаю успехов, крепкого здоровья, всего самого доброго. И искренние слова поддержки прошу передать вашим родным и близким, всем тем, кто ждет, волнуется и переживает за вас, — сказал глава государства.

Президент также заметил, что умелые действия героев специальной военной операции обеспечили наступление на самых напряженных участках фронта. Он подчеркнул личную храбрость и решительность военных. По словам Путина, она стоят на передовой линии борьбы страны за независимость и правду.

Также Путин назвал День защитника Отечества олицетворением всенародной любви к армии и флоту, а также символом сплоченности разных поколений. В своем видеообращении президент подчеркнул, что 23 Февраля на протяжении десятилетий остается одной из самых почитаемых дат.