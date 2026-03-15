В российское село повадились опасные рецидивисты

В село Уэлен на Чукотке начали приходить белые медведи и воровать еду у местных жителей, особенно моржовое мясо, сообщает издание «Подъем». Местные жители к таким визитам уже привыкли.

Стали часто заходить и красть запасы. Они часто по центральной улице гуляют ночью или ранним утром, были случаи, что вечером, когда на улицах гуляют люди, — рассказала местная жительница.

Ранее голодные медведи проникли в ресторан в китайском городе Нагчу. По словам хозяина заведения, нашествие диких животных произошло в его отсутствие, когда он гостил у родственников. О случившемся он узнал только после того, как в социальных сетях появились кадры с непрошеными гостями.

До этого в индийском штате Махараштра дикий медведь напал на группу фермеров, которые работали в поле. В результате один человек погиб, еще несколько получили ранения. Власти порекомендовали жителям окрестных деревень проявить осторожность и воздержаться от выхода в поля после наступления темноты.

Также медведи напали на двух пожилых мужчин в индийском штате Мадхья-Прадеш. Местные жители рассказали, что хищники стали чаще приходить в поселения в поисках еды.