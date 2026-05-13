Растерзанный медведем священнослужитель оставил трогательное сообщение отцу

Растерзанный медведем-гризли в США диакон перед смертью оставил сообщение отцу

Диакон, погибший после нападения медведя-гризли в национальном парке Глейшер в США, незадолго до трагедии оставил трогательное голосовое сообщение своему отцу, сообщает New York Post. Вечером 6 мая 33-летний католический священнослужитель Энтони Поллио отправился один по маршруту Маунт-Браун, чтобы посмотреть закат. Позднее его останки обнаружили примерно в четырех километрах от начала тропы и примерно в 15 метрах от маршрута.

Представители национального парка сообщили, что характер травм указывает на нападение гризли. В последний раз смертельный случай после атаки медведя в Глейшере фиксировался в 1998 году, а предыдущее нападение с пострадавшими произошло в августе 2025 года.

Отец погибшего Артур Поллио рассказал журналистам, что во время двухнедельного путешествия по национальным паркам США сын постоянно выходил с ним на связь. В день трагедии Энтони оставил голосовое сообщение, где рассказывал о своих поездках и в конце признался отцу в любви. По словам Артура Поллио, за 33 года его сын пережил столько ярких событий, сколько некоторые люди не успевают испытать и за 90 лет.

Поллио служил диаконом в католической церкви во Флориде и при этом увлекался туризмом, исследуя маршруты в национальных парках по всей территории США. До поездки в Глейшер он посетил Гранд-Каньон, Йеллоустон, Гранд-Тетон и мемориал на горе Рашмор. Мужчина также был опытным охотником.

Двое военнослужащих США получили травмы в результате столкновения с бурым медведем на учебном полигоне в Анкоридже. Инцидент произошел 16 апреля во время плановых тренировочных занятий. Для защиты от животного военные использовали перцовые баллончики. После происшествия пострадавших доставили в медицинское учреждение.

