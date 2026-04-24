24 апреля 2026 в 14:04

Сотрудники ТЦК схватили архимандрита УПЦ и вывезли под Харьков

Фото: Oleg Pereverzev/ZUMAPRESS.com/Global Look Press
Сотрудники ТЦК (аналог военкоматов) в Одессе задержали архимандрита канонической Украинской православной церкви (УПЦ), сообщает украинский Союз православных журналистов. Священнослужителя силой вытащили из такси и вывезли за пределы города.

По данным источника, речь идет об архимандрите Руфине, являющемся насельником Свято-Успенского Одесского мужского монастыря. Инцидент произошел на юге Украины. Сотрудники ТЦК схватили священнослужителя, после чего доставили его в учебный центр, расположенный под Харьковом. На данный момент другая информация о судьбе священника отсутствует.

Ранее военкомы задержали и мобилизовали монаха Николаевского Милецкого монастыря канонической Украинской православной церкви. Обитель расположена в селе Мильцы Волынской области на западе Украины. Известно, что мужчину схватили во время работ у стен монастыря.

До этого сотрудники ТЦК похитили священника канонической УПЦ Иоанна Чирика. По информации журналистов, инцидент произошел в Волынской области. В издании уточнили, что Чирик был настоятелем храма «Живоносный Источник» в поселке Городилец.

