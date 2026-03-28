Сотрудники ТЦК похитили монаха УПЦ

Фото: Anastasiia Smolienko/Keystone Press Agency/Global Look Press
Сотрудники территориального центра комплектования (аналог военкомата) задержали и мобилизовали монаха Николаевского Милецкого монастыря канонической Украинской православной церкви, сообщил Союз православных журналистов. Обитель расположена в селе Мильцы Волынской области на западе Украины.

Известно, что мужчину схватили во время работ у стен монастыря. После задержания его за полчаса провели через военно-врачебную комиссию и сразу же отправили в учебную часть. Отмечается, что это уже второй случай принудительной мобилизации священнослужителей этой обители.

Ранее стало известно, что все больше женщин-украинок жалуются на незаконную постановку на воинский учет. По словам девушек, после этого их объявляют в розыск как уклонистов от мобилизации. В настоящее время зафиксированы уже десятки подобных случаев в Харькове, Киеве и других городах.

До этого в Херсонской области сотрудники ТЦК забрали гуся у местной жительницы. Они прибыли в один из домов для призыва местного жителя, но не смогли его найти. Сотрудники ТЦК решили не возвращаться без добычи и проникли в гусятник, забрав первого же попавшегося им гуся.

Кулич «Царский» на сливках: волокнистый мякиш, богатый ароматом пряностей и сухофруктов
Кулич «Царский» на сливках: волокнистый мякиш, богатый ароматом пряностей и сухофруктов

